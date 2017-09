Accueil festif pour Julien Clerc à Tahiti

Le chanteur Julien Clerc a posé le pied samedi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a avant son concert prévu vendredi sur la scène de To’ata à l’invitation de Radio 1 et SA Production. L’artiste et son équipe, qui vont passer toute la semaine à visiter le fenua, se sont prêtés avec un plaisir non dissimulé à un accueil traditionnel particulièrement festif.

Après un concert devant plus de 2 000 personnes à l’Arène Sud de Paita en Nouvelle-Calédonie, Julien Clerc est arrivé samedi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a où l’attendait un accueil traditionnel très animé. Le chanteur, sa fille -prénommée Vanille-, ses musiciens et techniciens ont immédiatement été plongés dans la culture polynésienne au rythme des to’ere. L’artiste s’est d’ailleurs essayé à quelques pas de danse tahitienne pour le plus grand plaisir de quelques fans venus l’accueillir et profiter de l’occasion pour lui demander photos et autographes. Et à peine remis de ses émotions, Julien Clerc semblait déjà avoir assez hâte de profiter de sa semaine pour découvrir le fenua.

Le chanteur donnera une conférence de presse lundi matin à l’Intercontinental Tahiti. Il visitera ensuite Tahiti, Moorea et les îles de la Polynésie française. Le concert de « La tournée des 50 ans » de Julien Clerc est prévu vendredi soir à partir de 19h30 place To’ata.

L’arrivée de Julien Clerc et son équipe en vidéo :