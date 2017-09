Première participation de la Polynésie au Forum comme « full member »

Le président Edouard Fritch est arrivé samedi à Apia, aux Samoa, pour participer au Forum des îles du Pacifique. Si la Polynésie doit encore régler des procédures administrative avec la France avant d’être officiellement considérée comme « full member » du Forum, elle siègera pour la première fois à toutes les instances du rassemblement comme un membre à part entière.

L’an dernier, la Polynésie française avait décroché le sésame si longtemps convoité lui permettant d’être intronisée « full member » du Forum des îles du Pacifique. Et si la procédure administrative pour parachever son adhésion au Forum n’est pas encore totalement terminée sur le plan du droit international, la Polynésie siègera pour la première fois cette semaine aux Samoa en tant que membre à part entière du sommet des Pays du Pacifique.

Le président Edouard Fritch est arrivé samedi à Apia pour participer notamment au 7ème sommet du PLG, le Polynesian leaders group (groupe des dirigeants polynésiens), et au 48ème sommet du Forum des îles du Pacifique. Le président du Pays s’est entretenu dimanche avec le Premier ministre des Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, pour préparer ces deux rendez-vous. La première réunion du PLG a lieu lundi après-midi et permettra d’évoquer notamment la desserte aérienne régionale. Le Forum se tiendra de mardi à vendredi. En fin de semaine, Edouard Fritch participera pour la première fois à la « Retraite des Leaders » qui vient clore chaque année la réunion du Forum et qui entérine les points les plus importants discutés tout au long de la semaine.