La Polynésie au secours de Samoa, en état d’urgence face à une épidémie de rougeole

La Polynésie française a envoyé vendredi dernier une mission médicale pour assister Samoa, où 24 enfants ont déjà succombé à l’épidémie de rougeole qui s’est déclarée le mois dernier.

Samoa connaît depuis le mois dernier une épidémie de rougeole, avec 2 200 cas recensés pour une population d’un peu moins de 200 000 habitants. 24 enfants, dont 11 de moins d’un an, sont morts des complications de la rougeole. L’état d’urgence a été déclaré le 18 novembre. Les écoles et l’université sont fermées. Les enfants de moins de 17 ans sont bannis des événements publics, et la vaccination a été rendue obligatoire.

Les autorités de santé samoanes estiment qu’un tiers de la population n’est pas vaccinée. Mais l’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef indiquent que l’immunisation des bébés à Samoa a sérieusement décliné, de 70% en 2013 à moins de 30% en 2018. Samoa avait mis son programme de vaccination en pause en 2018 après deux incidents impliquant le vaccin ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole).

Une recrudescence des cas de rougeole est observée dans toutes les régions du monde et des épidémies sont actuellement en cours dans d’autres pays de la zone Pacifique, notamment à Tonga, Fidji, et en Nouvelle-Zélande, d’où serait originaire le premier cas de rougeole constaté à Samoa. Tonga et Fidji ont eux aussi déclaré l’état d’urgence mais la couverture vaccinale dans ces pays est supérieure à 90% et aucun décès dû à la rougeole n’y a été déclaré.

Enfin, les autorités samoanes ont indiqué avoir saisi 6 000 doses de vaccins qui auraient été subtilisées dans les hôpitaux, puis proposées dans des cliniques privées contre paiement, alors que les vaccins sont normalement gratuits. Conservés dans de mauvaises conditions, ces vaccins ont dû être détruits. Une enquête de police est en cours.

Deux médecins de santé publique envoyés à Samoa

Suite à un échange avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les premiers besoins identifiés sont en termes de ressources humaines, en particulier des épidémiologistes, médecins en santé publique et experts en communication du risque. La gestion des vaccins nécessaires est effectuée en partenariat avec l’OMS et l’Unicef.

Une équipe de reconnaissance et d’évaluation composée d’un médecin en santé publique et d’un médecin inspecteur en santé publique de la Polynésie française est partie aux Samoa vendredi, accompagnée d’un représentant de la délégation aux affaires internationales et européennes. Cette mission, préparée et suivie en coordination avec les services de l’État, permettra d’identifier les besoins des Samoa pour gérer cette crise sanitaire. Notons que la Nouvelle-Zélande est sur place depuis plusieurs jours, avec 45 personnels médicaux et hospitaliers.

Avec communiqué.