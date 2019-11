Affaire Air Moorea : la défense fait appel à des « experts de haut niveau » 

Le procès en appel du crash d’Air Moorea qui a coûté la vie à 20 personnes le 9 août 2007 a débuté mardi matin. Pour cette première journée d’audience il a surtout été question du rappel des faits. La défense maintient que le crash n’est pas dû à l’usure du câble de gouverne. La partie civile regrette leur manque de « bonne foi ».

Les différentes hypothèses sur les causes du crash d’Air Moorea, écartées en première instance, ont été évoquées mardi matin comme le suicide du pilote, son malaise, l’erreur de pilotage ou encore l’intrusion d’un passager dans le cockpit. L’an dernier, lors du procès en première instance, la justice avait retenu la rupture du câble de gouverne comme motif principal de cet accident. Et comme en première instance, les prévenus ont réfuté cet incident mécanique. L’ancien contrôleur de production et contrôleur qualité d’Air Moorea, Didier Quemeneur, a pour sa part estimé « ne pas avoir de responsabilité pénale dans cette affaire ». Ce dernier était d’ailleurs absent pendant le procès en première instance arguant qu’il n’avait pas reçu sa convocation.

Me Quinquis affirme qu’il a « plus que jamais la conviction que le câble n’a pas pu se rompre en vol ». Il affirme aussi que cet accident « ne peut pas être imputé à un défaut de maintenance qui aurait induit cette rupture du câble ». Comme en première instance, « des experts de très haut niveau » comme l’affirme Me Quinquis seront appelés à la barre.

Les prévenus ont « des réponses toutes faites (…) qui n’ont pas grand chose à voir avec la bonne foi » – Me Rosenthal

Du côté de la partie civile Me Rosenthal n’est pas étonné de la défense des prévenus qui va encore essayer de démontrer, comme en première instance que le crash de Air Moorea n’est pas dû à la rupture du câble de gouverne. Il pointe d’ailleurs du doigt leur manque de « bonne foi ».

Ce procès devrait se poursuivre jusqu’au 29 novembre prochain.