Prison ferme pour les agresseurs de la livreuse de pizzas

Les trois agresseurs de la livreuse de pizzas samedi soir à Puurai ont été condamnés à des peines allant de trois ans de prison ferme à un an avec mandat de dépôt.

Samedi soir à Faa’a, une livreuse de pizzas avait été violemment agressée par trois individus alors qu’elle effectuait une livraison à Puurai. Elle a été frappée à coup de bâton et à coups de poing, par ses agresseurs qui lui avaient tendu un guet-apens, ce qui lui a valu 15 jours d’ITT. Les agresseurs ont ensuite volé son scooter et sa sacoche qui contenait 10 000 Fcfp, ainsi que les pizzas. C’est grâce au coup de téléphone donné à la pizzeria pour passer commande que les gendarmes ont pu remonter leur trace. Le « cerveau » de l’affaire avait appelé avec son propre téléphone.

Interpellés dimanche, ils passaient en comparution immédiate ce mardi. Tous trois trentenaires et connus des services de police, ils ont reconnus avoir prémédité le coup. Manuiti Manua, « le cerveau » a écopé de quatre ans de prison dont un an avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve. Teraitoa Vane est condamné à trois ans de prison dont une année avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve. Guillaume Brize est condamné à deux ans de prison dont une année avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve. Tous trois ont été placés en mandat de dépôt.