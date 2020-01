Affaire Boiron : accord passé entre Thierry Barbion et ses présumées victimes

Dans le cadre du procès en appel de l’affaire Boiron où l’homme d’affaires, Thierry Barbion fait partie des prévenus, un accord a été passé entre ses avocats et celui des parties civiles concernant les indemnisations auxquelles les trois victimes présumées de l’homme d’affaires pourraient prétendre.

Selon nos confrères de la Dépêche de Tahiti, un accord a été passé entre l’avocate de Thierry Barbion, Me Eftimie-Spitz et celui des parties civiles, Me Jacquet. Cet accord dont Me Jacquet est à l’origine, indiquerait que moyennant finances, les trois victimes présumées de l’homme d’affaires abandonneraient toutes velléités de s’opposer au jugement qui sera rendu prochainement en appel, ni à saisir le tribunal civil concernant des dommages et intérêts.

De l’autre coté, Thierry Barbion s’engagerait à ne pas agir en dommages-intérêts à leur encontre dans le cas où le tribunal correctionnel ordonnerait sa relaxe en appel.

Un accord qui satisferait les deux parties si l’on en croit Me Eftimie-Spitz avocate de Thierry Barbion, qui souhaite que la médiatisation autour de cette affaire cesse.

Quant à savoir si le parquet pourrait s’opposer à cet accord, pour l’avocate, c’est « non. »

Ce que confirme Me Jacquet, à l’origine de cet accord. Pour lui, le parquet n’a pas à intervenir concernant les indemnisations des victimes.

Toutefois, précise « La Dépêche de Tahiti », selon Me Eftimie-Spitz, si « le parquet estime que cet accord pourrait être de nature à fausser les débats, Thierry Barbion est prêt à y renoncer. » Le procès en appel se tiendra les 23 et 24 janvier