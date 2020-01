Poissons morts dans les lagons : un phénomène naturel

Les photos ont provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux ce weekend. Des poissons morts flottants à la surface des lagons de Raiatea, Bora Bora et Huahine. Pour le Criobe, le phénomène est naturel et du à la conjonction d’une haute température des eaux et de la mauvaise circulation dans le lagon.

Ce n’est pas la première fois que le phénomène se produit et pourtant, en ces temps où la préservation de l’environnement est un sujet sensible, la population n’a pas pu s’empêcher de vivement réagir à la découverte de centaine de poissons flottant ventre en l’air à la surface des lagons de Raiatea, Bora Bora et Huahine. Interrogé lundi matin, l’ancien directeur du Criobe de Moorea toujours sur place et qui a travaillé pendant 40 ans sur les poissons de Polynésie, René Galzin, tempère les inquiétudes en expliquant qu’il s’agit d’un phénomène, plutôt rare certes, mais pour le moins naturel. Les poissons ont été victimes d’une mauvaise conjoncture entre la haute température de l’eau et une mauvaise circulation des eaux entre le lagon et l’océan. Durant la saison chaude les vents et les courants sont plutôt faibles et l’oxygène de l’eau ne se renouvelle pas assez vite. Les premiers poissons décédés accélèrent ensuite le phénomène.

De son côté, le maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, relate le même phénomène observé « depuis que je suis née ». Le tavana précise que ce phénomène concerne particulièrement la partie Sud du lagon. Pour la maire, il n’y a pas d’inquiétude à avoir.

De mémoire, René Galzin explique que la dernière observation de ce phénomène avait eu lieu à Kauehi, et la première pour lui en 1983 à Moorea. En plus des poissons, ce sont tous les organismes vivants des lagons qui subissent ce phénomène : coraux, mollusques et crustacés. Un phénomène qui selon les hypothèses est amené à se multiplier avec le réchauffement climatique.

Le spécialiste du Criobe estime qu’il n’existe pas de risques pour la population à se baigner dans les lagons, à part celui de nager au milieu d’un cimetière de poissons. Il faut donc bien se rincer pour éviter les otites. En revanche, il n’est pas recommandé de consommer les poissons.

Le phénomène est éphémère, René Galzin rapporte en effet que les vents et les courants se sont rétablis.