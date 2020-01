Claude Panero officiellement intronisée

Le CHPH a officiellement accueilli sa nouvelle directrice ce lundi matin. Il s’agit de Claude Panero, 56 ans, ancienne directrice des impôts et des contributions publiques. Ses missions seront d’assainir les finances de l’hôpital, d’instaurer un dialogue social sain après les récents conflits sociaux et d’assurer l’avenir de ce bel établissement. Le ministre Jacques Raynal s’est félicité de disposer d’une femme polynésienne compétente et qui devrait s’inscrire dans la durée à la tête du CHPH.

C’est une figure connue qui a officiellement pris ses fonctions ce lundi matin au CHPF de Taaone. Claude Panero, ancienne directrice des impôts et des contributions publiques et juriste fiscaliste de formation quitte le monde des impôts qu’elle a côtoyé pendant 15 ans. Elle a auparavant parfaitement préparé son nouveau poste en effectuant un stage en formation d’hôpital pendant un mois en mars dernier. Claude Panero a rencontré ce lundi matin les différentes directions de l’hôpital afin d’élaborer une première ébauche de la future marche à suivre pour le CHPF. Elle souhaite avant tout rassembler et concerner l’ensemble du personnel autour d’un projet et d’une vision commune, afin d’offrir le meilleur des services aux patients de l’hôpital. Les premiers contacts sont, d’après la nouvelle directrice, très positifs.

Des missions multiples

Louée pour son profil « financier », Claude Panero devra évidemment assainir les finances de l’établissement. Concernant les récents conflits sociaux, elle joue la prudence expliquant être pour l’instant dans une phase « d’observation et d’analyse » afin de pouvoir proposer des plans d’actions efficaces à l’avenir. Claude Panero souhaite instaurer un dialogue social renouvelé et constructif. Les priorités lui ont été communiquées ce matin au cours de la réunion avec les différentes directions.

Enfin un peu de stabilité ?

Le ministre de la santé Jacques Raynal est ravi d’accueillir une nouvelle directrice, qui plus est une femme polynésienne. Il espère surtout apporter enfin un peu de stabilité à cet établissement qui n’en a pas vraiment connu ces dernières années avec des changements de direction fréquents. Jacques Raynal attend de Claude Panero qu’elle « laisse sa marque ».