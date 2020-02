Concours : Les syndicats de Taaone font monter la pression

Une Intersyndicale rassemblant la CSTP-FO, CSIP, Otahi et O oe to oe rima demande la mise en place rapide d’un concours pour intégrer à la fonction publique les centaines de personnels en CDD qui travaillent à l’hôpital. Le gouvernement pourrait envoyer un signe dès aujourd’hui.

Pas question de baisser les bras. Près de 5 mois après la dernière grève au CHPF, l’intersyndical de l’établissement publique demande au gouvernement l’application du protocole de fin de conflit. Il prévoit notamment l’organisation de concours pour permettre aux contractuels de l’hôpital – ils seraient près de 450 – d’intégrer la fonction publique et de disposer de réélles perspectives de carrières. Pour Mireille Duval, secrétaire générale adjoint de la CSTP-FO, c’est aussi la qualité de l’offre de soin qui est en jeu.

Il est surtout question de l’organisation de concours de catégorie C, attendu « depuis 10 ans » et qui pourrait permettre l’intégration de 300 personnes. Le gouvernement avait il y a quelques jours mis sur la table un programme de concours qui datait le premier concours au troisième trimestre 2020. Bien trop tard, estime l’Intersyndicale, qui pointe que plus d’une centaine de contractuel arriveront en fin de CDD avant cette date. Hier, le sujet a de nouveau été mis sur la table à l’issu du conseil d’administration du CHPF. D’aprsè Mireille Duval, le ministre de la santé Jacques Raynal aurait évoqué une nouvelle programmation qui pourrait être annoncée lors du conseil des ministres de ce mercredi. L’intersyndicale reste sur ses gardes, et prévient que si rien n’est fait, le mouvement « se durcirait ». La possibilité d’une grève au CHPF est évoquée.