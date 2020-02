Six mois avec sursis pour corruption de mineure

Le tribunal avait à juger un cas de corruption de mineure de moins de 15 ans, ce mardi après-midi. Un quinquagénaire avait sorti son sexe de son short et offert 1 000 Fcfp à une fillette pour qu’elle le touche. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis et à son inscription au fichier des délinquants sexuels.

L’homme, la cinquantaine, travaillait dans son jardin quand une fillette du quartier se présente à son domicile pour jouer avec sa petite fille. Celle-ci étant occupé à faire ses devoirs, elle l’attend, s’asseyant sur l’escalier.

Le grand-père de sa copine d’école se présente alors devant elle, le sexe sorti de son short et lui demande si elle ne veut pas le toucher en échange de 1 000 Fcfp. La fillette de 12 ans s’enfuit alors en courant.

Arrivée chez elle, elle raconte ce qui s’est passé à sa mère, qui prévient son mari. Celui-ci débarque au domicile du pervers et lui demande des explications. Il nie traitant la gamine de menteuse.

« Je ne suis pas attiré par elle, elle est moche. »

Auditionné par les gendarmes, le prévenu dans un premier temps nie, puis avoue. « J’ai proposé 1 000 Fcfp pour qu’elle me touche le sexe. Pourquoi ? je ne sais pas. C’est la première fois que cela m’arrive. Je ne voulais pas lui monter dessus, juste qu’elle me touche. » ajoutant, « Je ne sais pas ce qui m’a pris, je ne suis pas attiré par elle, elle est moche. » À la question, « Avez-vous fait la même chose à votre petite fille ? », il répondra, « Non, c’est mon cœur ! »

À la barre, l’homme n’en mène pas large. Il gardera la tète baissée tout au long de son procès. « Vous en pensez quoi de tout cela ? » l’interroge le juge Léger. « Je regrette. » « Votre femme est au courant de cette affaire ? » « Oui elle veut se séparer de moi. »

Le silence se fait, interrompu par une question d’un des assesseurs. « Vous avez des relations sexuelles quotidiennes avec votre femme ? » Moment de flottement dans la salle, puis des rires étouffés se font entendre et des sourires apparaissent sur le visage des membres du parquet . « Euh je veux dire régulières » se reprend l’assesseur, piquant un fard. « Oui » répond le prévenu. « D’habitude c’est à des prostituées que l’on donne de l’argent, vous la preniez pour une prostituée ? vous avez déjà été avec une prostituée ? », « non. » « Et si elle avait pris l’argent, vous auriez fait quoi ? », « Je lui aurais dit de toucher mon sexe. », « Rien d’autre ? » « Non, ensuite je serais retourné à mon travail. »

Six mois avec sursis requis

Pour la partie civile, « Ma cliente a eu la jugeote de s’enfuir et donc le traumatisme n’est pas trop grave, même si les faits sont graves. Je réclame 100 000 Fcfp au titre de préjudice moral. »

De son coté, la procureure arguant que « le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire », et « que ce sont des faits isolés, même s’ils sont graves » réclame à son encontre une peine de six mois avec sursis avec une mise à l’épreuve de deux ans et son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (Fijais).

Un réquisitoire que le tribunal a suivi à la lettre y compris l’amende de 100 000 Fcfp au titre de préjudice moral.