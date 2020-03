Affaire Boiron : peines confirmées en appel, avec mandat de dépôt pour Thierry Barbion et Marc Ramel

La cour d’appel a rendu sa décision ce matin dans l’affaire Boiron : les trois principaux protagonistes, Sabine Boiron, Thierry Barbion et Marc Ramel voient les peines prononcées en première instance en août 2019 confirmées. Sabine Boiron, déjà incarcérée, reste en prison. Thierry Barbion et Marc Ramel ont été placés sous mandat de dépôt et conduits en prison. L’avocat de Thierry Barbion, Me Quinquis, a immédiatement fait part de son intention d’aller en cassation.

Un rappel des peines prononcées le 29 août 2019 par le tribunal correctionnel :

Sabine Boiron, personnage central de l’affaire, avait été condamnée à 7 ans de prison ferme, soit deux ans de plus que la peine requise par la procureure, 5 ans de privation des droits civiques et interdiction d’exercer toute profession pouvant la mettre en contact avec des mineurs, et inscription au fichier judiciaire des délinquants sexuels (FJDS). Me Des Arcis, son avocat, semblait dire qu’il n’irait pas en cassation.

Thierry Barbion avait été condamné à quatre années de prison ferme, privation des droits civiques et de famille, inscription au FJDS et interdiction d’exercer toute profession pouvant le mettre en contact avec des mineurs.

Marc Ramel a écopé de 4 ans de prison ferme, 5 ans de privation des droits civiques et interdiction à vie d’exploiter un bar ou un restaurant et autres établissements de ce type, ainsi que d’exercer toute activité en contact avec des mineurs et inscription au FJDS.

Outre la confirmation de ces peines, la cour d’appel a également prononcé des peines d’amende : 1 million de Francs pour Sabine Boiron, 6 millions pour Thierry Barbion, et 3,5 millions pour Marc Ramel.

Me François Quinquis, avocat de Thierry Barbion, a lui immédiatement annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Mais cette fois, ce pourvoi n’est pas suspensif.

Les trois condamnés ont donc été conduits en prison ce matin.