Affaire Ravel-Le Gayic : en appel, les deux principaux protagonistes chargent Gaston Tetuanui

Condamnés en juin 2022 pour corruption dans cette affaire mise au jour en 2012, Bill Ravel et Cyril Le Gayic avaient fait appel. L’audience s’est tenue mercredi, et les deux autres acteurs du procès, la comptable de Bill Ravel et son « homme de confiance » Gaston Tetuanui, étaient également de la partie. Alors que les deux protagonistes principaux accusent ce dernier d’avoir mis sur pied un « racket », le parquet estime, lui, que Cyril Le Gayic est bien « l’artisan de ce système ». Le délibéré sera rendu le 1er février 2024.

Pour rappel, en première instance Bill Ravel, accusé de corruption active pour des versements en liquide au syndicaliste afin de permettre le déchargement de son navire pétrolier puis d’acheter la paix sociale, avait écopé de deux ans de prison avec sursis. L’homme fort de la CSIP, lui, avait été reconnu coupable de corruption passive, et d’abus de confiance envers sa centrale syndicale. Cyril Le Gayic avait été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis, et chacun devait régler une amende de 11 millions de Francs, plus ou moins le montant des versements retrouvés par l’instruction.

Mercredi, en cour d’appel, c’est surtout Gaston Tetuanui, par qui transitaient les paiements, qui a été chargé par le corrupteur et le corrompu présumés. « C’est un coup monté pour me tirer de l’argent », a déclaré l’homme d’affaires de 83 ans. Cyril Le Gayic, lui, affirme qu’il n’a « jamais réclamé un seul centime », et que c’est Gaston Tetuanui qui le premier lui a proposé de l’argent. Argent qu’il a accepté, affirme-t-il, pour des associations qu’il soutient.

L’instruction avait effectivement révélé que Gaston Tetuanui n’avait pas toujours reversé au syndicaliste l’intégralité des sommes qu’il demandait à Bill Ravel. Il aurait perpétué pendant plusieurs années des versements qui n’étaient ni nécessaires au maintien de la paix sociale, ni même réclamés par Cyril Le Gayic. Et les avocats de Bill Ravel et Cyril Le Gayic ont ainsi plaidé l’absence de « pacte de corruption » entre les deux hommes qui ne s’étaient jamais rencontrés avant l’enquête, mais qui auraient été manipulés par un Gaston Tetuanui en manque de cash.

Des arguments qui n’ont pas convaincu l’avocat général Hervé Leroy, connaisseur du dossier pour avoir été procureur lors du procès en première instance. Il estime que Cyril Le Gayic est bien « l’artisan de ce système » et demande la confirmation de la peine prononcée l’an dernier, alourdie par une interdiction définitive d’exercer une fonction publique ou de diriger une entreprise, ainsi que la privation de ses droits civiques et civils durant 5 ans. Il demande également l’exécution provisoire de ces peines. Contre Bill Ravel et Gaston Tetuanui, il a requis la confirmation des condamnations précédentes. Le délibéré sera rendu le 1er février 2024.