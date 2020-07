Air France de retour en passant par Vancouver

Les vols Air France ont repris ce mercredi avec l’arrivée d’un transport de fret. L’occasion pour la compagnie de mettre à jour son programme de vol, notamment sur la période d’août à septembre avec désormais un arrêt technique à Vancouver.

Si le programme des vols du mois de juillet reste inchangé, Air France a annoncé mercredi après-midi une mise à jour du programme et cela à partir du 2 août. Comme évoqué au mois de juin dernier, la compagnie a décidé de passer par Vancouver. À partir du 2 août donc, et jusqu’au 1er septembre, trois fréquences par semaines sont prévues entre Papeete et Paris. Les mercredi, jeudi et dimanche au départ de Papeete, et mardi jeudi et samedi au départ de Paris.

Air France indique que la mise à jour du système de réservation sera faite dès le 9 juillet, soit ce jeudi, tout en précisant que les programmes sont « susceptibles de changement en fonction de la réouverture des frontières américaines ».

Pour le reste, les passagers ont l’obligation de porter un masque chirurgical à bord, et d’en prévoir le nombre suffisant pour l’ensemble du voyage. Le passage par Vancouver nécessite également une autorisation de voyage électronique à télécharger sur le site du gouvernement canadien.