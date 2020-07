Prison ferme et mandat de dépôt pour la fratrie de braqueurs

Au terme de deux jours de procès, les frères Tchen, leur père et deux de leurs acolytes ont finalement été condamnés à des peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme. Quatre mandats de dépôt et un mandat d’arrêt ont été décernés à l’audience.

Deuxième et dernier jour de procès mercredi au tribunal correctionnel de Papeete pour les auteurs de plusieurs vols avec violence et arme. Une journée qui s’est ouverte avec la longue plaidoirie du procureur de la République, Hervé Leroy. Ce dernier s’attachant à reprendre l’implication de chacun dans les différentes affaires pour dépeindre une fratrie de « délinquants professionnels », qui « inspiraient au moment des faits (2014-2015), et peut-être même encore aujourd’hui, de la crainte et de la peur ». « Toutes les victimes se sont rétractées pendant l’instruction » prend pour preuve le représentant du ministère public, avant d’insister sur le fait que l’arme utilisée était bien vraie, « selon l’expertise balistique, les fragments métalliques retrouvés sur place démontrent l’usage d’une arme de poing, à canon trafiqué, et de cartouche 22 long rifle ». Le procureur a donc requis des peines allant de 18 mois à 7 ans de prison, et cinq mandats de dépôt sur six prévenus.

De sévères réquisitions qui ont fait bondir les avocats de la défense, notamment compte tenu de l’ancienneté des faits. Mais aussi compte tenu de leur matérialité. En effet, les avocats ont mis en avant l’absence de preuve suffisante sur la possession de la drogue, sur la présence de certains protagonistes dans les différentes affaires, et aussi l’implication plus ou moins forte de chacun dans les violences. C’est en s’appuyant sur ces éléments que plusieurs relaxes sur différents chefs d’accusation ont été demandés.

Finalement, après une après-midi de délibération, le tribunal correctionnel a condamné les trois frères Tchen et l’un de leurs complices à des peines allant de 3 à 6 ans de prison ferme. Ils ont été conduits à Nuutania à l’issue du délibéré. Leur deuxième comparse a lui écopé de 3 ans de prison ferme et son absence au procès a nécessité un mandat d’arrêt. Enfin, le père a été condamné à deux ans de prison ferme mais sans mandat de dépôt. Tous ont également l’interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.