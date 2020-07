Pas de vols entre Tahiti et Auckland jusqu’au 24 octobre

Air New Zealand a communiqué ce mercredi matin sur la prolongation de la suspension des vols entre Tahiti et Auckland, qui durera cette fois jusqu’au 24 octobre.

D’abord annoncé jusqu’au 31 juillet, Air New Zealand a annoncé mercredi matin via une publication Facebook, que la suspension des vols entre Tahiti et Auckland était repoussée au 24 octobre prochain. Evidemment la reprise des rotations est soumise à la réouverture des frontières Néo-zélandaise, dont la date n’est pour l’heure pas connue. Le 29 juin dernier, la Première ministre Jacinda Ardern avait déclaré : « Bien que l’Union européenne rouvre ses portes à une poignée de pays, y compris le nôtre, je ne peux pas oublier que des Néo-zélandais de retour de voyage à l’étranger faisaient partie de la contagion initiale en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande rouvrira ses frontières un jour, mais suggérer que ce jour est arrivé alors que le virus continue de gagner du terrain est franchement dangereux. Pendant ce temps, nous pouvons faire du sport, aller dans les restaurants et les bars, nos lieux de travail sont ouvert, et nous pouvons nous réunir à autant de personnes que nous voulons.»

L’agence de Papeete étant toujours fermée, Air New Zealand informe ses passagers que les agents de la compagnie sont joignables du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures au 40 540 747 ou par mail à [email protected]