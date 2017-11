« Air France devra probablement suspendre la desserte de Tahiti »

Le directeur régional d’Air France, Alex Hervet, a déclaré dimanche matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, à l’occasion du décollage d’un nouvel avion sans passagers en raison de la grève, que « si le mouvement est maintenu, Air France étudie toutes les solutions mais devra probablement suspendre la desserte de Tahiti ».

Nouveau départ sans passagers dimanche matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Comme vendredi matin au premier jour de la grève, le nombre de PNC n’était pas suffisant pour faire partir le vol d’Air France. Sur les 260 passagers prévus, 110 ont été programmés sur le vol affrété par Air Tahiti Nui dimanche soir. Une centaine de touristes, principalement des Américains et Européens, ont été pris en charge par la compagnie pour être hébergés à Tahiti. « J’appelle le syndicat Usaf/Unsa et tous les PNC de la base à Papeete à la responsabilité et à lever le préavis de toute urgence », a déclaré le directeur, avant de lâcher : « Nous ne pouvons pas décemment amener des touristes si nous ne savons pas leur offrir un retour chez eux et il en est de même pour les clients polynésiens. En conséquence, si le mouvement était maintenu, Air France étudie toutes les solutions, mais devra probablement suspendre la desserte de Tahiti ».