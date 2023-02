Air Moana en rodage

L’aventure se concrétise pour Air Moana. Ce mercredi, la compagnie proposait aux tour-opérateurs et à certains de leurs collaborateurs de découvrir le « produit Air Moana » sur son premier appareil, Poeiti, qui débute ses rotations commerciales lundi prochain. Deux vols inauguraux ont dû être organisés pour satisfaire tous les professionnels du tourisme. Le deuxième appareil permettra de desservir les Marquises à partir du 20 mars.

Air Moana fait désormais bel et bien partie du ciel polynésien. Sur le seul Salon du tourisme, la compagnie aurait vendu plus de 3 300 billets à destination principalement de Bora Bora. Pourtant, selon Tearii Winkelstroeter, directeur administratif et financier de la compagnie, le démarrage n’a pas été simple : « beaucoup de compagnies aériennes ont été annoncées ces dernières années et on n’en a jamais vu la couleur. Du coup, les gens se sont dit, on veut voir l’avion avant d’y croire ». Depuis, Air Moana constate un « réel engouement » des Polynésiens. Et pour cause, les tarifs préférentiels proposés par la nouvelle compagnie font rêver. Des prix qui ont été mis en place pour « booster les ventes ». « On peut faire des promos sur un certain nombre de sièges. Quand on sera lancé, qu’on aura atteint une vitesse de croisière, au bout de 6 mois, un an, avec des avions remplis, on pourra toujours proposer les mêmes promotions, mais le nombre de sièges dispo ne sera pas forcément identique. Aujourd’hui, il est très facile d’avoir accès à cette promotion, demain s’il reste dix places à bord, ça fera dix places en promo et c’est tout ce qu’il va rester », précise encore le directeur financier.

Pour le moment, l’heure est aux derniers réglages pour la compagnie qui a obtenu son certificat de transporteur aérien en fin de semaine dernière. À quelques jours du lancement des premiers vols commerciaux, la compagnie a tenu à inviter les tour-opérateurs à découvrir « le produit Air Moana ». Une découverte qui a connu quelques accrocs avec notamment une première journée de vols inauguraux avortée pour des raisons organisationnelles, mais aussi des retards sur le programme annoncé. Pour la direction, ces vols inauguraux étaient aussi l’occasion pour les équipages de s’entraîner. « Nous venons tout juste de recevoir notre avion, précise le directeur général de la compagnie Raitini Rey. Les équipages sortent de formation et il faut maintenant rendre le système stable, robuste à une exploitation de tous les jours. »

Un système en rodage donc, et qu’Air Moana promet d’améliorer avant le départ des premiers vols commerciaux le 13 février prochain. Le 2e ATR de la flotte, le Poenui, est actuellement à Singapour et devrait être convoyé dans les prochains jours avec une arrivée prévue au fenua pour début mars. Un second appareil qui permettra à la jeune compagnie d’augmenter son programme de vols et de pouvoir, dès le 20 mars, desservir les îles Marquises.