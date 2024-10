Air Moana n’a pas mis sa menace à exécution

Air Moana devait cesser ses opérations ce lundi 30 septembre, si le Pays ne lui proposait pas une aide plus rapide que prévu. Pourtant aujourd’hui, la compagnie a assuré ses vols, les réservations restent ouvertes. Mais la direction reste toujours aux abonnés absents, et n’a communiqué ni à ses employés ni à ses clients.

Air Moana vole sous le radar, du moins en termes de communication. Après avoir annoncé, dans une lettre aux élus de l’assemblée, que la compagnie cesserait ses opérations ce lundi 30 septembre si le Pays ne l’aidait pas plus rapidement en levant les conditions suspensives posées à l’apport d’un milliard et demi de Fcfp, et la réponse de Moetai Brotherson qui refusait de modifier ces conditions, on pouvait s’attendre à des perturbations, voire un arrêt du programme de vols. Il n’en a rien été, et Air Moana a assuré une rotation sur Rangiroa et une autre sur Raiatea et Bora Bora. Le vol de mardi matin pour les Marquises reste lui aussi programmé.

Sur le site Internet d’Air Moana, aucune alerte sur un éventuel changement du programme de vols, l’agence de l’aéroport et les réservations restent ouvertes. Les 240 employés, qui subissent depuis des mois des retards de versement de leurs salaires, sont toujours dans l’attente d’une réunion d’infomation de la part de leur direction, qui ne s’exprime pas non plus devant les médias.