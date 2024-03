Après un an et demi de travaux de rénovation, l’agence du centre-ville d’Air Tahiti a rouvert ses portes. Un espace plus confortable, plus lumineux, mieux décoré, mais surtout réorganisé. Guichets dédiés aux cartes, aux voyageurs fréquents ou aux séjours, comptoirs spécial CPS et logiciel de gestion des files d’attente : tout est fait pour réduire le temps d’attente des passagers. Cette inauguration marquait aussi, à quelques jours près, un départ, celui de Manate Vivish, qui quitte la direction générale après 36 ans dans la compagnie.

Chez Air Tahiti on le reconnait sans détour : le personnel comme les clients s’étaient bien accommodés aux guichets installés dans la vaste salle du centre philanthropique chinois. Mais la direction avait prévenu : cette agence temporaire n’avait été louée que le temps de rénover l’agence située quelques pas plus bas dans la rue Ahnne, en face du Fare Loto. Des locaux ouvert voilà bientôt 25 ans, et qui étaient jugés trop exigües par les passagers, trop décrépits par les salariés. Voilà un an et demi qu’ils avaient été mis en chantier.

L’agence a finalement rouvert ce mardi, après avoir été inaugurée dans la soirée de lundi en présence de cadres de la compagnie, de nombreux élus et de patrons partenaires de l’entreprise. En présence aussi, bien sûr, des autorités religieuses, qui ont béni les lieux, qui devraient, si 2024 tient ses promesses, voir passer plus de 60 000 passagers dans l’année. Pour les accueillir, Air Tahiti a tant que possible poussé les murs, notamment à l’étage, et fait rentrer dans 250 mètres carrés pas moins de 16 guichets et de grands canapés d’attente aux couleurs de la compagnie domestique.

« 5 minutes d’attente en moyenne »

La direction, qui couvait ce projet de rénovation depuis plusieurs années et qui avait dû attendre le passage de la crise Covid pour le lancer, avait bien cherché d’autres locaux, plus spacieux pour installer son agence principale. Pour la compagnie, qui dispose aussi de guichets à Tahiti-Faa’a, dans les aérodromes des îles, à Taravao depuis l’année dernière, mais aussi à Taha’a, « hors de question » de quitter le centre-ville. « Et au niveau localisation, cette agence pouvait difficilement être concurrencée », note un responsable. À défaut de déménagement, clients et agents vont pouvoir profiter d’un espace entièrement réaménagé, « plus pratique et lumineux » que le précédent, mais aussi beaucoup plus connecté avec des écrans d’animation ou d’orientation tout autour de l’espace.

Un espace redécoré, surtout, avec l’aide du Centre des métiers d’art : lustres en coquillages, cadres nacrés, sculptures comme ce unu trônant près de l’escalier central, fresque et tableaux inspirés des légendes polynésiennes, poteaux aux formes de pahu… L’essentiel, pour Manate Vivish était de redonner de « l’identité », mais surtout du confort au lieu. « On a beaucoup aimé notre installation au centre philanthropique chinois parce qu’on avait tout ce volume. Ici, on en manquait un peu, mais surtout à cause de la configuration des locaux, du mobilier. C’est pour ça qu’on a voulu tout péter, tout agrandir, pour donner du confort dans l’attente à l’intérieur, à l’étage, pour que les clients soient le plus à l’aise possible, explique-t-il. C’est pour eux qu’on fait tout ça. » Pour eux, et pour marquer sa différence, dans un marché devenu concurrentiel depuis le décollage d’Air Moana.

Un des défis principaux de cette agence « relookée », c’est de se débarrasser de son image de lieu d’attente, parfois pénible, de faire oublier les queues qui débordaient régulièrement dans la rue ou la longue file de numéros à appeler avant le sien. Air Tahiti l’assure : les équipes renforcées – une quinzaine de personnes dans l’agence – et le nouveau logiciel de gestion des files déjà testé dans l’agence temporaire, doit permettre de réduire cette attente. » Cinq minutes en moyenne » assure le directeur général, qui quitte son poste cette semaine pour laisser la place à Édouard Wong Fat, avec qui il partageait le micro lors de l’inauguration. « Mais il n’y a pas de réduction si ça dépasse un peu », rigole le dirigeant sur le départ, chaudement applaudi ce lundi.

À quand un comptoir au CHPF ?

L’organisation de l’agence doit aussi aider, avec des guichets dédiés à l’agence « Séjours dans les îles », un comptoir « Ura » réservé aux voyageurs fréquents, d’autres bureaux consacrés uniquement à l’établissement de cartes de réduction Air Tahiti…. Un autre comptoir, le numéro 7, est dédié aux patients de la CPS. « On a toujours eu un service très particulier, différencié pour tous ces passagers que nous confie la CPS, pour les évacuations non-urgentes, voire, dans certains cas, urgentes, reprend Manate Vivish. Pour tout vous dire, notre souhait, c’était et c’est toujours d’ouvrir un comptoir dans l’hôpital. Ça fait des années qu’on en parle, on n’a pas réussi à obtenir cette possibilité-là. »