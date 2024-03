Paris 2024 dévoile la panoplie des volontaires des JO

Les 45 000 volontaires de Paris 2024 – dont 265 Polynésiens – vont avoir le droit à une tenue « éco-designée ». Gilet-boléro, marinière, pantalon dézippable en short, chaussures, et même bob, banane et sac… Une panoplie unisexe que l’organisation vient de dévoiler.

Deux semaines d’engagement bénévole valent bien une tenue. Les 45 000 volontaires de Paris 2024 – ils sont 265 pour les épreuves de surf en Polynésie française – recevront d’ici quelques semaines un kit vestimentaire « qui leur permettra d’être identifiable par tous » pendant les épreuves. Cette « panoplie unisexe », conçue par la marque Décathlon, un des partenaire de ces JO, aurait été développée pour « s’adapter aux conditions météorologiques de chacun des sites qui accueilleront les différentes épreuves ». Y compris la Polynésie, donc. Dans le kit, un gilet ajustable en boléro, une marinière, un pantalon qui peut se dézipper en short, des chaussures et chaussettes, mais aussi un bob, une banane et un sac. Des vêtements et accessoires labélisés « éco-design » qui seront distribués aux volontaires depuis le centre d’accréditation de Teahupo’o. Les volontaires de Polynésie devraient en outre être réunis lors d’une grande convention entre avril et mai. Il recevront alors leur planning et bénéficieront de formations, en « présentiel » ou en ligne suivant leur mission.