Aito tu’aro : le Comité olympique lance ses trophées

Le Comité olympique de la Polynésie française travaille depuis plusieurs mois sur ce premier grand rendez-vous du milieu sportif qui devrait avoir lieu le 11 février. Un événement prévu en soirée, qui veut récompenser les athlètes les plus performants du fenua et sur lequel le COPF souhaite encore rester discret.

Le « Aito tu’aro », c’est le nom de l’évènement que prévoit le COPF pour récompenser les athlètes qui ont le mieux performé en 2022. Un évènement sur lequel le comité travaille depuis plusieurs mois et qui fait partie des nombreux projets qu’il projette de concrétiser cette année. Prévu initialement le 12 janvier dernier, il devrait finalement avoir lieu le 11 février. Pour le moment le COPF ne souhaite pas communiquer sur les détails de cette soirée prévue sous le grand chapiteau de la présidence. Mais au total, les sportifs seront répartis dans 16 catégories allant d’Élite homme à espoir garçons. Les athlètes qui seront élus Aito Tu’aro ont été au préalable proposés par les fédérations à un jury composé essentiellement d’acteurs du monde sportif. Et c’est ce détail qui semble distinguer cet évènement dédié aux champions locaux de celui porté depuis 9 ans maintenant par Simone Forges Davanzati pour les Trophées du sport. Les organisateurs de ces deux évènements ont semble-t-il tenté de travailler sur un projet commun qui n’a pas abouti. Le ministre des Sports Naea Benett salue l’organisation de ce « Aito Tu’aro » qui est une occasion supplémentaire de mettre en avant le sport et la jeunesse. « Plus on parle des sportifs, mieux c’est pour eux », confie le ministre.

Les résultats des Aito du fenua devraient donc doublement être mis en avant cette année à l’occasion de la 1ere édition du Aito Tu’aro prévue le 11 février et lors du Trophée des sports le 21 février.