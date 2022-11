Alcool, assurance, pneus ou stupéfiants… Contrôle total sur les routes

Devant les chiffres inquiétants de la mortalité routière, le Haut-commissariat a renforcé les contrôles et la répression à Tahiti. Plusieurs barrages ont été organisés ce weekend d’Arue à Papara par la police et la gendarmerie. Du port du casque au test d’alcoolémie en passant par le contrôle des coffres et du véhicule, une centaine d’infractions ont été constatées.

Une cinquantaine de gendarmes, 13 policiers municipaux, plusieurs dizaines d’agents de la direction territoriale de la Police nationale… Les forces de l’ordre étaient de sortie ce vendredi soir malgré la pluie battante. « Pas pour le plaisir, mais pour la sécurité », expliquent les gradés. Car les chiffres de la sécurité, justement, ont de quoi inquiéter : 32 morts sur les routes depuis janvier, soit déjà plus que sur toute l’année 2021, 2020 ou 2019. Et ce chiffre ne doit pas laisser oublier les blessés graves des accidents, plus d’une centaine, et les blessés légers, dont le nombre dépasse les 300 en 2022. Le Haussariat, comme les patrons de la gendarmerie et de la DTPN l’ont annoncé : à la sensibilisation déjà renforcée doit s’ajouter un effort particulier du côté de la répression. Ce weekend, des barrages étaient donc actifs de Papara à Arue en passant par Faa’a ou Pirae.

Avec des contrôles d’alcoolémie, bien sûr, mais aussi de papiers (le nombre de défauts d’assurance constaté à doublé en 2022 par rapport à l’année précédente), d’obligations techniques des véhicules, de port du casque ou de la ceinture… Et de stupéfiants. Après quelques mois de pénurie, les policiers sont en effet « restockés » en tests salivaires, pratiqués plus fréquemment que jamais. « On a plus le choix maintenant, tout va ensemble, explique ainsi le directeur territorial de la Police national Mario Banner. Le Haut commissaire nous donne des instructions sur les missions préventives et je demande parallèlement au Procureur de la République de bien vouloir nous délivrer des réquisitions judiciaires pour pouvoir parallèlement faire des contrôles de coffres de véhicules, avec un chien, pour voir s’il n’y a pas des gens qui transportent du cannabis ou autre chose ».

Sur les 800 véhicules contrôlés par la gendarmerie et la police vendredi soir, une centaine d’infractions a été constaté dont une quarantaine ont donné lieu à des immobilisations de véhicules.