Alerte aux fortes pluies : inondations et évacuations à Taha’a

Placés en vigilance orange depuis mercredi après-midi, les Raromatai ont été particulièrement touchés par de fortes précipitations ce jeudi. Le collège de Taha’a a été inondé, avec cinq classes sous les eaux : 300 élèves ont dû être évacués.

L’archipel de la Société, en alerte orange pour fortes pluies depuis mercredi après-midi, subit de plein fouet les intempéries. Météo France avait annoncé « des cellules orageuses générant des averses intenses » et de « forts cumuls de précipitations » sur les îles du Vent et les Raromatai, et les prévisions se sont avérées exactes.

À Raiatea, certains commerces ont préféré fermer leurs portes cet après-midi à cause du niveau de l’eau qui a rapidement monté dans certaines rues. Sur l’île voisine Taha’a, la situation a été particulièrement difficile : la route de ceinture a été submergée par les eaux. Cinq classes du collège de Taha’a ont été inondées, et 300 élèves ont dû être évacués et mis en sécurité à l’école primaire de Matieroa à Haamene, comme le rapporte Polynésie 1ère. Alors que la rivière Taerepa menaçait de déborder, la mairesse de l’île, Patricia Amaru, a annoncé la fermeture de toutes les écoles de l’île pour ce vendredi.

À Papara, où le maire avait ordonné la fermeture des écoles ce jeudi après plusieurs inondations mercredi, la situation s’est calmée, et la DGEE a annoncé la réouverture des établissements pour demain. D’après Météo France, « les grains orageux devraient toutefois s’évacuer des îles sous le vent en début de soirée, et en deuxième partie de nuit pour les îles du vent ».