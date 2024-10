Les pêcheurs ne veulent pas voir « détruire un secteur qui fait la fierté de la Polynésie »

Les marins-pêcheurs, côtiers comme hauturiers, ont fait une démonstration de leur détermination, ce matin dans la rade de Papeete. Une manifestation nautique a rassemblé plusieurs dizaines de thoniers et de poti marara. Les organisateurs revendiquent même la présence de « 120 bateaux » venus protester contre la réforme de leur statut.

Lire aussi :

Quelques dizaines de poti marara – « une centaine » d’après les organisateurs – ont suivi une « vingtaine » de thoniers, ce matin dans la passe de Papeete. « Légèrement plus que ce qui était annoncé », relève Yann Ching, président de l’association des armateurs de pêche hauturière et directeur général de l’armement Vini Vini. « On a su se mobiliser, c’est une manifestation réussie, bien organisée, dans toutes les règles de sécurité », se satisfait-il.

L’activité continue, reprise des discussions en fin d’après-midi

Pour rappel, l’ensemble du secteur de la pêche, aussi bien les hauturiers que les côtiers, « salariés et armateurs », montre son désaccord face à la réforme du statut du marin-pêcheur. Pour le moment, seule une manifestation a été organisée, pour alerter « les élus qui sont en charge de peaufiner et de voter la loi ». Une partie des salariés était d’ailleurs toujours à pied d’œuvre ce matin au port de pêche. « L’idée est que l’activité continue quand même. Nous ne sommes pas dans une phase où les discussions sont rompues », rappelle l’armateur. Un échange est prévu ce jeudi après-midi au ministère de Taivini Teai, le premier depuis la semaine dernière. En attendant, tout le monde reprendra le travail.

Comme depuis le début de leur mobilisation, hauturiers et côtiers feront front commun dans les négociations. « Nous sommes un seul et même secteur, on ne peut pas être divisés. On fait le même métier, nous avons construit tout ça ensemble depuis une trentaine d’année. Nous voulons préserver nos emplois et ne pas tout détruire après tant d’années de dur labeur à développer un secteur qui fait la fierté de la Polynésie », rappelle Yann Ching.