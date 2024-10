Pêcheurs côtiers et armateurs vent debout contre la réforme du statut du marin-pêcheur

Le statut du marin-pêcheur sera au cœur d’une manifestation prévue le mardi 8 octobre au large du port de Papeete. Celle-ci « n’aura pas de conséquences pour la population », assurent les organisateurs.

« Les armateurs et les pêcheurs côtiers sont unis pour exprimer leur profond désaccord concernant la réforme du statut de marin-pêcheur », a déclaré ce mardi 1er octobre Yann Ching, directeur général de l’armement Vini Vini et président de l’Association des armateurs de pêche hauturière. Ensemble avec le syndicat des pêcheurs professionnels côtiers Rava’ai mau, les pêcheurs hauturiers prévoient une manifestation en mer le mardi 8 octobre au matin, en principe sans impact sur l’activité portuaire.

30% des emplois menacés ?

Appliqué depuis le 1er janvier 2012, le statut du marin-pêcheur polynésien est en révision depuis un an et demi. Le gouvernement souhaite ramener ce statut spécifique vers le droit commun. Une décision qui déplaît aux armateurs hauturiers. « Cette voie, on le dit depuis le début des discussions, amènera à la destruction de l’emploi. On a partagé nos comptes d’exploitation avec la Direction des ressources marines pour démontrer qu’on ne pouvait pas se le permettre. On nous a fait penser que l’hypothèse de cotiser au régime de droit commun a été écartée. Puis, il y a un mois, on nous l’a imposé », regrette Yann Ching. « Pourtant, dans le cadre de cette réforme, nous avons accepté d’augmenter d’autres cotisations comme l’arrêt-maladie ou l’accident de travail. Mais visiblement cela n’est pas suffisant », insiste le représentant des armateurs hauturiers.

Selon lui, la réforme du statut « imposée » par le gouvernement menacerait, à terme, 30% de l’emploi des pêcheurs. Comme alternative, l’association des armateurs dit avoir proposé une convention collective du secteur de la pêche hauturière avec une retraite complémentaire, financée en partie par l’employeur.

De son côté, Ralph Van Cam, président du syndicat Rava’ai mau, s’inquiète pour l’avenir des pêcheurs côtiers, aujourd’hui sans un véritable statut. « Désormais, on nous impose un statut de marin-pêcheur actuel alors qu’il n’est pas du tout adapté à notre activité. On nous enlèvera sur le peu qu’on a, alors qu’aujourd’hui, il ne reste que six bonitiers à Tahiti », explique Ralph Van Cam qui digère mal cet arbitrage fait par le gouvernement.

Les marins divisés

Le dossier brûlant ne fait pourtant pas l’unanimité auprès des professionnels de la mer. « Notre syndicat est d’accord avec la décision du gouvernement », souligne Guy Porsenni, pêcheur et membre du syndicat des marins-pêcheurs palangriers (SMPP), affilié à Otahi. « On nous dit qu’en gagnant en cotisations, on perdra notre salaire. Mais c’est un mal pour un bien afin qu’on puisse toucher une meilleure retraite », souligne-t-il. Un autre pêcheur, membre du syndicat qui préfère garder l’anonymat, mentionne également un désaccord entre les représentants des marins-pêcheurs et les représentants des armateurs au sujet des congés payés. « En effet, c’est l’un des seuls sujets auxquels ont n’a pas trouvé de consensus, mais je reste persuadé qu’on aurait pu trouver un terrain d’entente », estime Yann Ching.

Avec la manifestation, les professionnels espèrent « se faire entendre » par le gouvernement et les élus qui doivent voter le projet de la loi. Pourtant, le timing reste serré, puisque la réforme doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025.