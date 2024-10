Mondial 2026 : pas de surprise des Toa Aito face aux All White

La sélection tahitienne de football s’est inclinée 3 à 0 contre l’équipe de Nouvelle-Zélande, pour son premier match du tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2026. Une défaite moins lourde que lors de la précédente rencontre avec les champions océaniens, et qui ne change rien aux objectifs des Toa Aito. Ils devront battre les Samoa et le Vanuatu mi-novembre lors d’une deuxième phase du tournoi pour se qualifier pour les phases finales de mars.

Le sélectionneur Samuel Garcia avait été clair : il s’agissait, grâce à un « nouveau plan de jeu » de « faire mieux qu’à la Nations Cup ». Avec une défaite 3 à 0, contre un plus lourd 5 – 0 en juin dernier, l’objectif est rempli. Mais la défaite est tout de même là pour les Toa Aito, qui s’étaient déplacés en équipe réduite au Vanuatu pour leur premier match du tournoi de qualification pour la Coupe du Monde de la Fifa 2026.

Dans le Freshwater Stadium de Port Vila, les Néozélandais n’ont pas attendu pour rappeler leur statut de grand favori de la compétition océanienne. Dès la deuxième minute, le pied gauche d’Elijah Just trouve le fond du filet. Abasourdi, Tahiti ? Pas tant que ça. Tout de suite remobilisés en défense, les rouges ont su, pendant toute la mi-temps, désamorcer les combinaisons bien rodés des All White. Et même si le ballon est resté essentiellement kiwi pendant la période, les Toa Aito, et notamment leur capitaine Teonui Tehau, se sont mis plusieurs fois en position d’inquiéter le gardien néozélandais… Sans succès. En face, Ben Old trouve bien, quelques minutes avant la pause, une entrée dans la garde tahitienne serrée. Mais le ballon frôle l’extérieur du poteau. 1-0 à la pause, de quoi espérer.

Sauf que les champions d’Océanie aussi savent se remobiliser, et entament la deuxième période comme la première. François Decoret doit sortir une belle parade à la 53e minute pour éviter un deuxième but. À la 68e, il reste impuissant face à la frappe du capitaine Chris Wood. Le sélectionneur All White, arrivé avec davantage d’effectifs que son homologue Tahitien, mobilise son banc après avoir créé l’écart, et c’est Ben Waine qui vient le creuser juste avant la fin du temps réglementaire.

3-0, donc, sans matière à être déçu côté Toa Aito. Et sans abandonner ses ambitions. Car la prochaine édition de la Coupe du monde, qui aura lieu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique en 2026, offre pour la première fois, grâce à un format élargi à 48 équipes, deux chances de participation aux équipes de la confédération océanienne. Le premier billet, une qualification directe pour l’Amérique du Nord, semble plus que jamais promis à la Nouvelle-Zélande, ultra-dominatrice sur le circuit régional depuis de longue années. Mais la deuxième place de ce tournoi donne le droit à une autre chance de qualification par match de barrage.

Il faudra pour ça finir deuxième du groupe en battant le Vanuatu et les Samoa mi-novembre en Nouvelle-Zélande. Puis, en mars prochain, passer le cap de la demi-finale, où les Tahitiens sont sûrs d’éviter les All White, mais pourrait retrouver les Fidjiens, la Calédonie, les Salomon ou la Papouasie. La route est donc encore longue avant le Mondial.