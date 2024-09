Alimentation : la magie et le cirque font le show pour la prévention

M. H et Mlle Karrot continuent leur tournée des écoles avec le spectacle « Fenua manger sainement ». Hildevert Lorsold et Caroline Guillemot, les deux artistes de Zoltar Prod, manient l’humour, la magie et les arts du cirque pour sensibiliser les enfants aux effets du sucre et des graisses, à l’alimentation saine et au bien être… Un show ludique et éducatif qui peut encore être réservé par les directeurs d’établissement ou les associations de parents d’élèves.

Monsieur H. et Mademoiselle Karrot lancent un appel aux écoles primaires. Hildevert Lorsold et Caroline Guillemot, les deux artistes de Zoltar Prod, proposent un spectacle interactif autour de l’alimentation et du bien-être. “Fenua manger sainement” c’est 50 minutes magie, de cirque, de rire au service de la prévention et l’information.

Le show, très applaudi lors de ses premières représentations, aborde des sujets tels que la lecture des étiquettes, le Nutri-Score, l’importance de l’équilibre alimentaire, ou encore les effets du sucre et des graisses sur le corps. Depuis son lancement en mars dernier, plusieurs centaines d’enfants ont ainsi été sensibilisés à ces problématiques. « Cette année, on peut proposer 25 spectacles dans les établissements scolaires grâce au partenariat avec la CPS. Il nous en reste une vingtaine à réaliser », explique M. H, qui précise que la production est agréé par la DGEE.

Aux directeurs et associations de parents d’élèves de réserver ce show, en grande partie financé par la caisse, via la page Facebook de Zoltar Prod.