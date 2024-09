Huahine : quatre personnes interpellées pour trafic de stupéfiants

600 pieds de cannabis détruits, près de 3 grammes d’ice et plus de trois millions de francs ont été saisis cette semaine à Huahine par les gendarmes. Quatre auteurs ont été identifiés, interpellés et seront prochainement jugés par le tribunal de Papeete

Opération anti-stupéfiants concluante. La gendarmerie et les douanes ont saisi et détruit 600 plants de cannabis à Huahine en l’espace de cinq jours cette semaine. Ces plants provenaient de quatre plantations installées sur deux motu. D’après les forces de l’ordre, les perquisitions ont également permis de saisir 2,9 grammes de méthamphétamine et plus de trois millions de francs en espèces. Les quatre contrevenants, placés en garde à vue, seront prochainement jugés par le tribunal de Papeete. Depuis le début de l’année, la gendarmerie a procédé à la destruction de 15 141 pieds.