André Manoukian à Tahiti : « il parait que la troisième fois que tu viens ici, tu restes »

Le médiatique pianiste a atterri ce vendredi soir à Tahiti, avec dans ses bagages tout son humour, sa culture musicale et sa tchatche de virtuose. Avant de les offrir au public du motu de l’Interconti, ce samedi soir, le jazzman s’est remémoré de beaux souvenirs de la Polynésie lors d’une arrivé en danse et, forcément, en musique, ce vendredi.

Presque 10 ans qu’il n’était pas venu au fenua. La dernière fois, c’était avec la chanteuse China Moses, déjà avec Radio1 et déjà à l’Interconti, face à un public polynésien « qui fait du bien ». Un public dont il espère retrouver la chaleur ce samedi soir sur le motu. Cette fois, il sera seul sur scène avec son piano, ses morceaux, ses punchlines et sa passion de la musique. Un one-musician-show qui traitera autant de l’Histoire que de son propre vécu, des grands compositeurs que des succès populaires, de la musique comme phénomène physique que des émotions qu’elle ne cesse de transporter. « L’idée c’est de faire passer des choses sur l’improvisation, sur le chant, mais à travers mon parcours, et ponctué de morceaux. Ça reste avant tout un concert, avec 7 ou 8 morceaux, mais je suis un peu bavard », rigole-t-il. Une conférence pianotée qui, il l’assure plaira autant aux novices qu’aux initiés.

Mais avant de parler et de jouer, le pianiste, très sollicité ces derniers temps, que ce soit pour des projets musicaux ou télévisés, a dansé à son arrivée à l’aéroport. Et plutôt avec plaisir visiblement. Il faut dire, comme il a pris le temps de le rappeler que la musique du fenua, ses chants et ses percussions, avaient été un coup de cœur dès son premier passage avec Nicolas Peyrac dans les années 80. « Il y a un truc qui vous prend dans cette musique », explique celui qui s’était marié selon le rite polynésien lors de son passage en 2013. Sa seule « peur » pour ce nouveau séjour : « c’est la troisième fois que je viens ici et il parait qu’ont dit que la troisième fois tu restes ». Il reste encore quelques places pour le concert de ce samedi soir, 19h30 sur le motu de l’Interconti, avec en première partie la prometteuse chanteuse Lylia, accompagnée de Brunot Demougeot. Les billets sont en vente sur Ticket-Pacific.pf.