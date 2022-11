Angelo Frébault passe au Tavini, et maintient ses propositions de loi sur l’ancienneté et la retraite.

Angelo Frébault siège désormais à l’assemblée de Polynésie avec le Tavini, mais nie vouloir une place sur une liste électorale. Son départ a été provoqué, dit-il, parce que la majorité Tapura a refusé de soutenir ses deux propositions de loi sur l’ancienneté et les conditions de départ à la retraite. Il ne désespère pas de les voir examinées par l’assemblée.

« J’ai pas demandé à être sur la liste, je m’en fous moi de ça! » assure Angelo Frébault que l’on a retrouvé ce jeudi matin à Tarahoi, sur les bancs du Tavini, comme l’avaient annoncé hier nos confrères de TNTV. Élu à l’assemblée en 2018 sur la liste du Tahoeraa, dont il avait été exclu sept mois plus tard pour avoir voté la réforme de la retraite, il avait rejoint le Tapura, qu’il a donc quitté hier suite au refus de la majorité présidentielle de prendre en compte ses deux propositions de loi, dit-il : la première sur le déplafonnement de l’ancienneté dans les entreprises, la seconde sur les conditions de départ en retraite.

Angelo Frébault n’en démord pas : le déplafonnement de l’ancienneté, qui serait rendu possible non pas par une contribution accrue de l’employeur, mais par une ponction sur les plus hauts salaires, bénéficierait à 85% des salariés, assure-t-il. Son autre proposition de loi vise à revenir sur la réforme qu’il avait pourtant votée il y a trois ans, et à permettre aux salariés de prendre leur retraite dès qu’ils atteignent 38 annuités OU l’âge de 62 ans, selon ce qui arrive en premier, alors que la règle en vigueur est de 38 annuités ET 62 ans pour prétendre à une pension de retraite complète. Il entend ainsi permettre aux personnes qui ont commencé à cotiser très jeunes de partir avant l’âge légal sans pénalités.

Les deux textes sont toujours déposés au bureau de l’assemblée, dit-il, et il espère les voir poursuivre leur parcours législatif.