La page Rare Tahitian Air/Port Views fête ses 5 ans d’existence

Rencontre anonyme avec le passionné qui se cache derrière Rare Tahitian Air/Port Views. Cette page qui propose des photos mais aussi des vidéos d’avions et de navires qui arrivent ou partent du fenua fête ses 5 ans et ses presque 15 000 abonnés.

Connaissez-vous Rare Tahitian Air/Port Views ? A l’origine de cette page Facebook un passionné, qui tient à rester anonyme, et qui a à cœur de partager son amour pour les oiseaux de fer et les navires. « Dans l’aviation il y a toujours une part de magie », dit-il. L’homme, qui fréquente l’aéroport au quotidien, préfère rester anonyme alors même qu’il bombarde les réseaux sociaux de photos et vidéos spectaculaires relayées parfois des centaines de fois. Qu’il fasse jour, nuit, qu’il pleuve ou qu’il vente, le « spotter » de Air/Port Views ne se lasse pas du spctacle. « L’équipe avait grossi à un moment mais c’est tellement prenant qu’ils ont fini par lâcher… du coup je fais quasiment tout, tout seul », explique l’observateur. Il photographie et filme parfois depuis les hauteurs de l’aéroport, mais son terrain de jeu favori reste les alentours de la piste d’atterrissage. Les photos et les vidéos qu’il diffuse portent essentiellement sur « des avions et des navires qui ne sont pas basés en Polynésie », précise-t-il, et c’est ce qui démarque son travail de celui des trois autres spotters du fenua. « Les jets privés sont beaux à regarder. Si vous vous en rapprochez un jour vous verrez que les gouvernes, les ailes sont fines, argentées, toujours brillantes et pareil pour les yachts … c’est beau », s’émerveille-t-il.

Ces clichés qui en mettent plein la vue aux quelques 14 606 abonnés Facebook et aux 2 000 personnes qui suivent sa chaîne YouTube , ça fait 5 ans qu’il les collectionne. Son objectif : permettre à tous de voir ces géants du ciel, mais surtout créer des souvenirs qui pourront être visionnés dans les années à venir : « En cherchant dans le passé des photos d’avions que j’ai connus quand j’étais plus jeune, il y en avait pas beaucoup, explique-t-il. J’espère que dans 10 voire 20 ans ça sera facile d’en trouver ».

Cinq ans après le début de l’aventure, il ne compte pas s’arrêter là et continue de scruter le ciel à la recherche de clichés qui feront vibrer les passionnés d’avions et de navires.