Appel à la vigilance en raison de fortes pluies pour les îles du Vent

Après les Raromatai, ce sont les îles du Vent qui ont été placées en vigilance pour fortes pluies. Les passages pluvieux et orageux devraient s’intensifier dans le courant de la nuit et devenir et d’importants cumuls de pluie sont attendus principalement sur la presqu’île et les côtes Sud et Est.

Des orages devraient être particulièrement fort en début de soirée, mais se maintenir tout au long de la nuit, d’après Météo France. L’activité pluvieuse ne devrait s’atténuer que mardi en début d’après-midi, avant une journée de mercredi, au ciel toujours chargé et marquée par des averses éparses. Le Haut-commissariat appelle à limiter les déplacements dans les zones à risque, de mettre à l’abri les personnes fragiles, et à ne surtout pas « s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule ». « Un véhicule de type 4×4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau », insistent les autorités, qui recommandent en outre de « ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ». Les sorties en mer et en montagne sont bien sûr déconseillées pendant tout le début de semaine.



