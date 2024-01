Après la bûche, place à la galette… grande reine du mois de janvier

La traditionnelle fête de l’Épiphanie, c’est dimanche, mais depuis une semaine déjà, les pâtisseries de la place proposent déjà les fameuses galettes dans leurs vitrines. Une bonne nouvelle pour les gourmands impatients de pouvoir en manger tout au long du mois de janvier.

Frangipane, pistache-framboise ou chocolat. Cette année encore les pâtisseries du fenua ont décidé de varier les goûts et les plaisirs. Le jour officiel de l’Épiphanie, c’est dimanche, mais pourtant elles sont plusieurs à proposer, depuis la semaine dernière déjà, les fameuses galettes des rois. Et si elles s’y prennent si tôt, c’est que les Polynésiens en sont friands. D’ailleurs, les gourmands se bousculent déjà pour avoir la leur – la première du mois – juste par gourmandise puisqu’ils prévoient bien sûr d’en manger une le jour J. C’est le cas de France, qui en a acheté deux « par gourmandise », ce jeudi au Fournil Hautbois. « C’est pour le fun, on n’a rien prévu de particulier aujourd’hui, c’est juste comme ça… Dimanche, on la mangera un peu plus en famille, en mettant un gamin sous la table, qui distribuera les parts », s’amuse l’amatrice de galette briochée.

Comme elle, Patrick, un habitué du Palais pâtisserie fine cette fois, n’a pas voulu attendre par peur « qu’il y en ait plus ». Il a donc dégusté sa première part ce jeudi, mais attend dimanche avec impatience pour profiter d’un moment convivial. Car bien évidemment, les professionnels prévoient un pic d’activité ce weekend même si la galette devrait rester la grande star des pâtisseries durant tout le mois de janvier. « Ça va être le très très gros week-end donc il faut être prêts. Les équipes sont prêtes et les galettes sont en action depuis déjà une grosse semaine. On va travailler très dur pour essayer de satisfaire tout le monde, confie Michael Hautbois, gérant du fournil.

Selon les traditions de chacun, les carnets de commandes pour dimanche, mais aussi pour samedi 6 janvier, se remplissent très vite. Les pâtissiers recommandent donc aux plus gourmands de s’y prendre au plus tôt même s’ils prévoient du rab’ pour les retardataires.