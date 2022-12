Après le deuxième Tahei Auti ia Moorea, la Fédération toujours en attente

Un an après un premier rassemblement massif sur la plage de Temae, la Fédération Tahei Auti ia Moorea a organisé une deuxième édition d’ampleur plus modeste ce samedi. 200 personnes annoncées, dont une cinquantaine qui ont participé à une nage symbolique. L’occasion surtout de faire un point sur les actions du collectif, sur la privatisation de la plage de Temae et le recours sur la terre Paetou, de nouveau renvoyé.

Après un report pour cause de météo en novembre, la nouvelle Fédération Tahei Auti ia Moorea organisait ce samedi la deuxième édition de son rassemblement éponyme. Le programme était sensiblement le même qu’en novembre 2021 : des cérémonies culturelles et des discussions pour demander un développement raisonné de Moorea et s’opposer à certains projets immobiliers et commerciaux jugés « démesurés ». La mobilisation, pourtant a été bien moindre que lors de la première édition : 200 personnes se sont rassemblées sur la plage samedi, contre un millier voilà un an. Tous ont pris part à des cérémonies culturelles à terre et une cinquantaine de militants courageux, se sont mis à l’eau pour une nage symbolique jusqu’à Paetou. Cette affluence limitée n’est pas une surprise pour le président de la Fédération qui rappelle que les « objectifs n’étaient pas les mêmes » qu’en 2021. « Ça n’était pas un appel à un rassemblement massif, le but c‘était surtout de marquer le coup des un an du Tahei… et surtout pour remercier la mer pour tout ce qu’elle nous donne, pointe Rahiti Buchin. Nous étions montés en haut Tohiea, le sommet de l’île, il y a deux mois pour remercier le ciel, on a remercié la terre, et hier, on a remercié la mer à travers d’une nage, entre Temae et Paetou« .

Le référé sur la terre Paetou renvoyé à janvier

La journée a tout de même été l’occasion de faire un point sur l’avancée des combats de la jeune fédération. « Les grandes manifestations comme on a pu faire l’année dernière, c’est très bien, mais ce qui fait avancer les choses, c’est le boulot de fonds ». Un boulot qui avance, « pas comme on aimerait, bien sûr, mais il avance », d’après le président. D’abord sur la plage de Temae : la pétition demandant une consultation populaire sur la privatisation de la plage rassemble désormais 3000 signatures. Plus que nécessaire, théoriquement, pour faire inscrire le sujet à l’ordre du jour du conseil municipal, mais les militants, alliés sur le sujet à 5 élus d’opposition n’ont toujours pas de confirmation de la mairie. La Fédération veut faire intervenir les parlementaires, dont Tematai Le Gayic, qui a suivi le rassemblement de très près, pour aider à faire monter la pression sur le maire Evans Haumani.

Deuxième sujet prioritaire : la terre Paetou, objet d’un « ping-pong judiciaire » depuis plusieurs semaines. La plainte en référé contre la SNC, accusée d’avoir outrepassé son autorisation de déblais et remblais sur ce terrain de Teavaro, avait déjà été renvoyée plusieurs fois par les juges. Elle devait être audiencée au tribunal ce lundi : son analyse a de nouveau été reportée sur demande de la défense. « Mais cette fois les juges les ont sommé de présenter des écrits », précise Rahiti Buchin. Rendez-vous donc le 16 janvier. La fédération espère la nomination d’un expert sur ce dossier.