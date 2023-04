Ariitu Tepa vise le titre de champion du monde IBJJF de jiu-jitsu

À seulement 24 ans, Ariitu Tepa a déjà un parcours impressionnant. Multiple champion de Polynésie, mais aussi champion du monde (junior et adultes) de plusieurs fédérations amateur de jiu-jitsu, il vise désormais le titre suprême lors des mondiaux de la fédération internationale IBJJF. Rencontre avec ce jeune athlète, père de famille et entrepreneur à l’avenir prometteur.

C’est un compétiteur-né. Sa passion pour les arts martiaux démarre il y a 10 ans alors qu’Ariitu est adolescent. À cette époque, le MMA et ses dérivés commencent à se populariser auprès de la jeunesse polynésienne et Ariitu ne déroge pas à la règle. Le début de son aventure commence en fait en 2013, par la pratique du muay thai, puis de la boxe ce qui amène rapidement le jeune garçon à se tourner vers le MMA. Et on le sait, pour percer dans cette discipline, la polyvalence est un atout de taille. Adhérent du club Phoenix de Yune Ruffin, l’une des premières ceintures noires de Tahiti en jiu-jitsu, il se passionne rapidement pour la discipline. Un sport qui lui a permis d’oublier son quotidien, mais aussi de canaliser son énergie en assouvissant sa soif de compétition. « J’ai pas vraiment eu une enfance facile, confie le champion. À chaque fois que j’allais à la salle, ça me permettait de me défouler et d’oublier ce qui passait à la maison. En même temps, il y avait aussi ce côté compétition. J’avais vraiment une façon de penser de compétiteur et j’avais tout le temps envie d’être le meilleur à la salle. »

Son envie d’apprendre et d’évoluer l’a ensuite conduit vers d’autres horizons. Il intègre donc la Team Millénium de Hutia Barff de 2017 à 2019 avant de s’envoler pour Hawaii où il étudie le business durant trois ans. « J’aime l’entrepreneuriat, le fait de créer soi-même sa réussite et de dépendre de soi-même. Constamment apprendre et évoluer, c’est ce que j’aime, même si ça demande des sacrifices et du travail ». De retour au fenua depuis mai dernier, il a ouvert sa propre salle « Aito Jiu-jitsu Academy » en janvier et a aussi créé sa marque locale d’équipements de MMA « IND Fight Company ». « Maintenant, j’ai une surface d’entraînement quand je veux et je peux m’entraîner à n’importe quel moment. J’ai vraiment envie de vivre de ça ». Ça, c’est aussi son ambition de devenir professionnel et pour y parvenir, il est bien décidé à décrocher le titre de champion du monde IBJJF. « C’est un peu l’objectif de tous les compétiteurs qui veulent vraiment montrer leur potentiel. C’est la quatrième fois que je participe, j’ai beaucoup de pression mais, en même temps, je ne vais jamais lâcher. Je vais continuer de participer jusqu’à ce que je la gagne. »

Une motivation sans faille que ce champion également jeune père de famille trouve auprès des siens : « L’important quand tu as de telles ambitions et des rêves aussi grands, c’est d’être discipliné, de faire le travail à faire et surtout d’être bien entouré. Et j’ai la chance d’avoir une femme en or qui m’aime et me soutient tous les jours, des petites filles magnifiques qui me motivent, et une famille que j’ai envie de rendre fier ». Le aito s’envolera fin avril pour les États-Unis où il suivra un camp d’entraînement pour s’affûter au mieux en vue des mondiaux prévus en juin.