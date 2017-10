Armelle Merceron raccroche aussi la politique

Après Jacqui Drollet, c’est au tour de l’élue RMA à l’assemblée, Armelle Merceron, de raccrocher la politique et de se mettre à la retraite pour profiter notamment de sa famille et s’investir dans le milieu associatif.

Professeur agrégée d’économie, Armelle Merceron a enseigné pendant près de 20 ans, dont 2 ans au collège La Mennais et 17 ans au Lycée professionnel de Taaone. C’est en 1996 qu’elle a fait son entrée en politique. « On est venu me chercher et de fil en aiguille j’ai fais plein de choses », dit-elle. Elle a d’abord été recrutée en tant que conseillère technique auprès du ministre de la Solidarité dans le cabinet de sa soeur, Béatrice Vernaudon. Deux ans plus tard, Armelle Merceron a été nommée chef du service des Affaires sociales. Elle a ensuite assumé de 2001 à 2004 les fonctions de ministre de la Santé et de la Fonction publique, puis de l’Education. Armelle Merceron a aujourd’hui décidé de quitter le monde de la politique pour s’occuper plus de sa famille et, pourquoi pas, d’associations.

L’élu RMA dit n’avoir aucun regret concernant son parcours politique. « Cela m’a beaucoup enrichi professionnellement », affirme-t-elle, même si Armelle Merceron voulait « retourner au lycée » pour ensuite pouvoir en diriger un. « J’avais posé mon dossier de candidature mais je n’y suis jamais retournée ».