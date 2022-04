Attaque de requin à la passe de Sapinus

Ce samedi matin à 7 heures un bodyboardeur, a été attaqué par un requin à la passe de Sapinus, à Punaauia. Mordu au niveau du genou droit, sa blessure a nécessité quelques points de suture.

« Nous avons été prévenus ce matin à 7 heures, nous avons fait les premiers soins sur place, sa blessure nécessitait juste quelques points de suture. Puis nous l’avons emmené aux urgences au CHPF. » explique Vaite Samg-Mouit, cheffe de garde des pompiers de Punaauia. Vaite Samg-Mouit, qui a recueilli le témoignage de la victime, précise que, selon le jeune homme qui était seul à l’eau au moment de l’attaque, « il s’agirait d’un requin tigre de 2.50m, il a subi juste une attaque car il s’est défendu et a pu sortir de l’eau. » De mémoire de surfeur et des pompiers, sur les trente dernières années, c’est la première fois qu’un tel accident se produit sur ce spot. La commune a pris un arrêté interdisant la baignade sur ce plan d’eau, jusqu’à nouvel ordre. Des patrouilles vont être mises en place sur le plan d’eau par les gendarmes et le JRCC.