Edou sur scène avec Manahune : « se voir en vrai, c’est vital »

Edou, un des plus grands ambassadeurs du Kaneka, sera sur la scène de la Brasserie Hoa ce samedi soir en compagnie de Aldo Raveino et de Manahune. Le chanteur Kanak revient sur ses projets, ses envies de rencontres, et sur les deux ans de Covid qui ont limité les échanges culturels, et dans le même temps obligé les artistes à innover.

Plus de 30 ans d’amitié derrière le micro, ce samedi soir à la brasserie Hoa. Le groupe tahitien Manahune et son chanteur Aldo Raveino retrouveront Edou, un « vieux copain » de passage au fenua. De son vrai nom Édouard Wamai, l’artiste originaire de l’île de Lifou, en Calédonie, est une des pointures du Kaneka, musique qu’il a fait rayonner, avec son ancien groupe Mexem ou en solo, dans tout le Pacifique et jusqu’en Europe. Friand de rencontres et de « sons métissés« , le chanteur, qui emprunte aussi bien à la musique traditionnel qu’au rock, au reggae et à la variété, a, comme tout le monde, dû laisser de côté ses envies de voyages musicaux pendant les deux ans de Covid. « Ca nous a obligé à innover un peu développer des choses par internet, avec de nouveaux outils, explique-t-il. Mais se voir en vrai c’est vital. On a besoin de ça pour échanger nos oralités pour avoir vraiment de l’ouverture. Si chacun s’enferme chez soi, c’est compliqué ».

Dès la réouverture des vols avec le fenua, en début d’année, il débarque avec sa guitare, monte de nouveaux projets, qu’il est ici, aujourd’hui pour concrétiser. Mais pas question d’oublier de venir saluer le public polynésien. Ce soir, Aldo et Edou uniront leurs styles, leurs rythmes et les langues – le reo pour Aldo, le drehu pour Edou, mais aussi l’anglais et le français… Bref l’heure est au mélange et au « son du Pacifique » :

Pas de risque que les retrouvailles ne collent pas. Sur scène les artistes se sont déjà plusieurs fois pratiqués : Edou est un habitué du fenua, et Aldo Raveino est déjà allé jouer plusieurs fois dans sa tribu à Gaïca. Mais c’est aussi en studio qu’ils explorent leur duo. En début d’année, les deux artistes ont posé les bases d’un nouveau titre en commun, Fly to the Sky, écrit à Moorea, et envoyé, après un premier enregistrement, vers l’Afrique du Sud. Là-bas aussi Edou connaît du monde et notamment le populaire Lucky Dube, dont les musiciens et les cœurs se sont chargé de l’instrumentation. En ressort un « reggae aux couleurs d’Océanie », dont le clip est en préparation, et que le public devrait pouvoir découvrir d’ici quelques semaines.