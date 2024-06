Au grand oral de Miss Dragon, le jury note « aisance, prestance et pertinence »

Une semaine avant la soirée d’élection, les huit candidates au titre de Miss Dragon passaient ce samedi leur grand oral, qui compte pour 40% de leur note finale. Les neufs membres du jury ont été dévoilés pour l’occasion.

La nervosité des huit jeunes femmes était palpable, ce samedi dans l’un des salons du Te Moana Resort de Punaauia. Après une brève préparation – leur identité n’a été dévoilée que le 11 mai dernier – elles devaient passer cette épreuve qui compte pour 40% de la leur note finale. Le comité organisateur, présidé par Georges Vanffaut, a notamment axé leur préparation sur l’histoire de la communauté chinoise et de ses traditions. Mais dans leur robes chinoises rouges et leurs hauts talons, on voyait déjà qu’elles avaient aussi gagné en assurance sur le plan physique.

Le grand oral a aussi été l’occasion de dévoiler la composition du jury : Yvannah Huri, Stéphane Journeaux, Romina Langy, Bruno Siu, Hereiti Ung, tenante du titre, Vincent Fabre, Hinarere Tapuru, Bryce Chan et Beverly Molina.

Vincent Fabre, directeur général délégué de la Socredo, a posé de nombreuses questions sur leurs aspirations professionnelles à ces jeunes femmes diplômées et ambitieuses. « Oui, on est là pour éprouver les candidates, disait-il durant une pause. Au-delà des critères esthétiques, il y a bien sûr la capacité à porter les valeurs de la communauté chinoise, et dans ces valeurs-là il y a bien sûr la rigueur, le sérieux et le travail, oui. »

Autre membre du jury, Hinarere Taputu. L’an dernier, Tumateata Buisson faisait partie du jury de Miss Dragon. « Cette année c’est Ravahere qui devait être à ma place, malheureusement elle a des obligations, et donc on m’a demandé si je voulais bien prendre sa place. » Hinarere est attentive aux critères que l’on retrouve dans chaque élection de miss : « aisance, prestance, pertinence des réponses », mais elle admet avoir été impressionnée par la motivation de ces candidates et prédit un choix difficile samedi prochain.

La soirée d’élection se tiendra samedi 15 mai dans les jardins de la mairie de Papeete.