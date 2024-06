Le titre des flyweights de Hexagone MMA échappe à Flore Hani

Alors qu’elle surfait sur une série de trois victoires consécutives, Aito Hine n’est pas parvenue à remporter le titre des -57 kg d’Hexagone MMA lors de sa rencontre, ce samedi à Toulouse, avec la Brésilienne Thalita Soares.

Après trois victoires consécutives chez les professionnels, Flore Hani combattait ce samedi à Toulouse pour le titre de championne flyweight (-57 kg) de l’organisation Hexagone MMA. Une occasion en or pour Aito Hine de grimper au classement national où elle occupe actuellement la 5e place. À 37 ans, Flore Hani est une figure emblématique du MMA féminin polynésien. Spécialiste de boxe anglaise avec 30 combats amateurs et 1 combat professionnel à son actif, elle s’est mise au MMA en 2016 et est devenue depuis une combattante complète. Connue pour sa puissance en striking et sa solidité en lutte, Thalita Soares était une menace sérieuse avec 50% de ses victoires par KO.

La Tahitienne s’était préparée intensivement pour ce défi, mais elle n’abandonne pas son objectif, attirer l’attention des plus grandes organisations de MMA au niveau mondial.