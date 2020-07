Avec Allegra, le tourisme nautique met le cap sur le luxe

La société Tahiti Yacht Charter, spécialisée dans l’hébergement flottant, a présenté cette semaine son catamaran Allegra. Premier « motor yacht » du fenua, le navire est conçu pour draguer la clientèle aisée plutôt habituée aux hôtels de luxe. La société veut croire que le concept séduira dans cette période d’incertitudes sanitaires.

63 pieds, soit presque 20 mètres de long, 5 cabines passagers luxueuses, chacune avec leur salle de bain, 10 mètres d’une coque à l’autre… Et pas de mât. Voilà comment se présente Allegra, premier catamaran à moteur – ou « motor yacht » – en location au fenua, et nouveau fleuron de la flotte de Tahiti Yacht Charter. La société spécialisée dans la « croisière sur mesure » a présenté cette semaine à Papeete cette nouvelle acquisition, arrivée en Polynésie en même temps que six autres nouveaux catamarans à la fin du mois de mai. Un navire qui a profité de la défiscalisation locale et nationale et qui a été baptisé par la ministre Nicole Bouteau mercredi soir, en présence de nombreux représentants du secteur du tourisme.

Voyagistes, hôteliers, transporteurs, puis clients potentiels, invités le lendemain soir… À bord, on montre de la curiosité, voire de l’intérêt pour ce nouveau type « d’hébergement flottant » qui « répond à une vraie demande sur le marché touristique », comme l’assure Ségolène Picard. « L’idée c’était de diversifier notre offre, explique la directrice générale de la compagnie. On veut pouvoir toucher des clients habitués à des hôtels très haut de gamme, et qui veulent multiplier les expériences » lors de leur séjour en Polynésie.

Tahiti Yacht Charter compte aujourd’hui 35 navires, de 36 à 63 pieds. En terme de prestations, « on va de la pension de famille au Brando », aiment à répéter les responsables de la société créée voilà 35 ans. L’Allegra, comme le reste de la flotte, est basé à Raiatea, mais se déplace, au gré des réservation, dans toutes les îles Sous-le-Vent, voire dans d’autres archipels. « L’idée c’est de pouvoir s’adapter à tous les projets de nos clients », reprend Ségolène Picard.

Et la dirigeante « croit beaucoup » à son nouveau produit, dont les tarifs ne sont proposés que sur demande et après un devis « sur mesure ». Le catamaran à moteur, loué « toujours de façon privative » avec skipper, hôtesse et aide marin, permet aux clients qui le souhaitent de rester relativement isolés, tout en profitant du grand air. Si la reprise touristique est toujours incertaine, le contexte sanitaire peut favoriser ce genre d’hébergement flottant.

En 2018, l’activité de charter nautique a généré plus d’1,9 milliard Fcfp de chiffre d’affaires, rappelle le Pays, qui insiste sur les retombées indirectes importantes de l’activité, en terme de transports, de nuitées à terre, de restauration, d’excursions, ou de commerce. Alors que la Polynésie se prépare à la réouverture du ciel international, les autorités compte bien sur le « dynamisme du secteur du tourisme nautique » pour participer à la relance.

Le ministre du Tourisme Nicole Bouteau a participé à la cérémonie de baptême, de même que le PDG d’Air Tahiti Michel Monvoisin, ou le directeur de Tahiti Tourisme Jean-Marc Mocellin. Ils étaient reçu par le fondateur de Tahiti Yacht Charter Christian Picard, sa compagne Monette Aline, et l’actuelle directrice générale de la société Ségolène Picard.