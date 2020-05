Six nouveaux catamarans, un pari sur l’avenir

La société Tahiti Yacht Charter, basée à Raiatea, a réceptionné mercredi six nouveaux catamarans représentant un investissement de 600 millions de Fcfp. Commandés en 2018, ces catamarans arrivent alors que le tourisme est en berne depuis le 20 mars dernier et traverse une crise sans précédent. Pour ce secteur touristique qui n’a pas encore trouvé sa clientèle parmi les résidents polynésiens, le manque de visibilité sur les mois à venir est presque total. Et pourtant, des vacances en petit groupe ou en famille, loin de la foule, et dans un environnement encore préservé, devrait pouvoir séduire la clientèle locale en ces temps de pandémie.

Tahiti Yacht Charter a reçu mercredi, six nouveaux catamarans pour un montant de 600 millions Fcfp d’investissement. Des catamarans Lagoon de 40 à 63 pieds correspondant à la demande des clients désireux de bateaux plus confortables et bien équipés. Parmi ces six catamarans, un motor yacht de 63 pieds avec 5 cabines clients doubles, unique modèle de ce type à être proposé à la location en Polynésie et qui cible une clientèle très haut de gamme. Ils ont été convoyés sur un cargo en provenance de Californie.

Si en temps normal cette nouvelle ne pouvait que réjouir la société et ses employés, le covid-19 et sa cohorte de restrictions ont douché leur enthousiasme. L’activité a connu un frein brutal et les perspectives d’avenir qui jusqu’alors étaient prometteuses ont viré au noir.

« Lorsqu’on avait initié ce programme d’achat, en 2018, le contexte économique et touristique était particulièrement favorable avec une croissance du tourisme et un niveau record de fréquentation enregistré en 2019 » explique Ségolène Picard, la directrice générale de Tahiti Yacht Charter, qui reconnait que l’entreprise reçoit « ces catamarans dans un contexte difficile. Nos activités étant en arrêt depuis le 20 mars dernier. »

Ségolène Picard ne cache pas son inquiétude quant à la sauvegarde de l’activité, qui ne pourra se faire « qu’avec le retour de la clientèle internationale car la clientèle locale existe peu. »

Tahiti Yacht Charter emploie une vingtaine de salariés et travaille avec une cinquantaine de membres d’équipages et si la situation perdure, beaucoup d’entre eux risquent de rester sur le carreau. « On se dirige vers une faillite à plus ou moins long terme. (…) Tout va dépendre des mesures d’accompagnement des entreprises du tourisme qui vont être prises par le gouvernement ».

Et en cas de faillite de l’activité, la directrice de Tahiti Yacht Charter assure que « c’est toute une filiale d’activités qui va être touchée et impactée (…) les sous-traitants locaux, les équipages professionnels mais aussi l’artisanat et autres prestataires, car le charter nautique c’est une activité qui s’inscrit dans une filière plus large, et c’est cette filière qui va être impactée et qui nous inquiète. »

Pour autant elle garde bon espoir, avançant qu’après cette crise, la destination Polynésie et le charter nautique ont tous les atouts pour séduire davantage la clientèle extérieure, « en offrant un tourisme plus inclusif, plus respectueux de son environnement, en recherche de sens et d’authenticité, loin d’un tourisme de masse dans un environnement sécurisant. »