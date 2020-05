La navire équatorien restera au moins deux semaines en quarantaine maritime

Le navire de pêche dont 29 des 30 marins ont été testés positifs au covid-19 se dirige vers une position imposée de « quarantaine maritime » où il restera au moins deux semaines, a précisé le ministre de la Santé. La cellule sanitaire du Pays a modifié la présentation du bilan épidémiologique en rajoutant une section « en transit » pour comptabiliser les personnes malades qui n’ont pas été en contact avec la population, et plus rassurante « pour l’image de la Polynésie française » alors que la question de la réouverture du pays aux touristes est en débat.

Le marin équatorien évacué mercredi vers le CHPF est en service de réanimation, et le bateau de pêche est en route pour se rapprocher de Tahiti. « Le bateau va rester dans un périmètre d’accessibilité, s’il devait y avoir un cas d’urgence qui se représente, il n’était pas question qu’on reparte sur les Marquises. Le bateau est dans une zone qui était déjà réservée aux quarantaines maritimes. Il est suffisamment proche de Tahiti tout en restant assez loin », a déclaré Jacques Raynal. En revanche, les autorités ne sont pas en mesure de dire combien de temps le bateau restera en Polynésie : « Une bonne quinzaine de jours avant d’avoir passé le cap de l’épidémie à bord, (…) mais ce n’est pas certain parce que la période où des complications majeures peuvent survenir, c’est entre le 6e et le 11e jour de la maladie », laissant ainsi entendre que le séjour du navire pourrait être plus long dans ce cas. Jacques Raynal a également précisé que pour l’instant le navire est autonome en nourriture, mais qu’il pourrait avoir besoin de venir se ravitailler.

Une nouvelle présentation du bilan, avec une catégorie « en transit »

Les 29 marins équatoriens ont provoqué un changement dans le « carré épidémiologique » de la cellule sanitaire du Pays : ils apparaissent à part dans la présentation. Explication du ministre de la Santé jacques Raynal : « Ces personnes sont en quelque sorte étrangères à la communauté polynésienne, et donc nous avons décidé de faire apparaître sur une ligne spécifique tous les cas de positivité que l’on rencontrerait pour des gens qui seraient de passage et qui n’auraient pas été en contact direct avec la population. » Il a profité de l’occasion pour calmer les inquiétudes de la populations sur les voiliers, qui arrivent d’Amérique du Sud soit par Panama soit par le Cap Horn en plus de deux semaines, contrairement aux navires de pêche qui peuvent atteindre la Polynésie en 10 à 12 jours.

Une visualisation « beaucoup plus claire, a dit le ministre, même pour l’image de la Polynésie française, concernant l’ouverture que nous souhaitons faire pour les éventuels touristes qui viendraient. »