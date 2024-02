Avec son application, Fare Rata veut mettre « le bureau de poste dans la poche »

L’application Fare Rata est disponible depuis le 5 février sur les plate-forme Android et IOS. Il déjà est possible d’y consulter les horaires des bureaux de poste ou de suivre l’envoi des colis, et des mises à jour sont déjà programmées pour y ajouter la plupart des services de la poste.

Lire aussi : Fare Rata veut se réinventer

Pour le moment, l’application propose, peu ou prou, les fonctionnalités du site internet de Fare Rata, « comme le suivi des envois, les infos sur les bureau de poste ». Mais des mises à jour seront proposées rapidement aux utilisateurs, « dans une optique d’amélioration continue, tout au long de l’année ». Affranchissement et dédouanement en ligne, gestion des contrats et des abonnements… Des évolutions qui vont « se distinguer du site » souligne Cyril Lopez, responsable marketing et chef de projet au sein du pôle innovation de la poste polynésienne. « L’objectif est que tout le monde utilise l’application, pour pouvoir utiliser les services en ligne de Fare Rata directement sur son téléphone. » Et ce dans une logique assumée de dématérialisation des services et de développement en ligne, déjà observée début septembre avec le lancement de la plateforme Fenua Market.

Deux semaines après son lancement, Fare Rata revendique « plusieurs centaines de téléchargements » sur les plateformes Android et IOS. Et les avis disponibles y sont pour le moment très positifs. « Nous avons aussi beaucoup de retour sur les réseaux sociaux, on encourage les gens à nous en faire car on s’en nourrit« , explique le responsable marketing, qui récolte là les premiers fruits d’un travail de réflexion et de développement entièrement mené en interne. « Il y a eu quatre mois de développement, après des réflexions sur les orientations comme le design et la fonctionnalité. Nous sommes dans une logique d’internaliser au maximum sur touts les points de vue », rappelle Cyril Lopez.