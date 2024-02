Gérald Darmanin en Australie après son déplacement en Nouvelle-Calédonie

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin se rendra en Australie dans la continuité de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, a appris la rédaction de notre partenaire Outremers360°.

Gérald Darmanin et Marie Guévenoux seront en Nouvelle-Calédonie à partir du 21 février, sur des sujets de politiques publiques. « Il y a beaucoup de questions en Nouvelle-Calédonie, de politiques publiques, de services publics que nous devons améliorer » avait indiqué le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, fin janvier. Parmi les thématiques de ce déplacement, il a cité les violences faites aux femmes et la police et la gendarmerie ainsi que la sécurité routière.

Quant à l’avenir institutionnel de l’archipel, « je laisse les partis politiques et les élus politiques décider entre eux et lorsque leur congrès sera finalisé, lorsqu’ils se seront mis d’accord », avait-il ajouté fin janvier. Auditionné par le Sénat mardi, il disait aussi espérer « soit un accord, soit un consensus qui permette d’organiser des élections provinciales de façon la plus calme possible et qui ne préempte pas de futurs accords plus tard. » Pour rappel, Gérald Darmanin et Marie Guévenoux seront accompagnés par Éric Dupond-Moretti lors de ce déplacement.

Gérald Darmanin se rendra ensuite en Australie les 23 et 24 février. Selon les informations d’Outremers360°, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer est attendu sur des sujets de coopération régionale dans la zone Pacifique et sur l’organisation des Jeux olympiques.