Fare Rata veut « se réinventer »

Création de la plateforme fenuamarket.pf, « réajustement raisonnable » de sa grille tarifaire, la branche postale de l’OPT ne manque pas d’idées pour décliner sa nouvelle stratégie. Elle prévoit entre autres une application « bureau de poste » qui donnera accès à tous les services postaux en un clic. Fare Rata travaille aussi sur la mise en place d’un référentiel postal numérique qui permettrait d’identifier les gens et leurs positions pour assurer plus tard les livraisons postales à domicile.

Fare Rata a encore des projets. La branche postale de l’OPT va revoir à la hausse sa grille tarifaire. L’essentiel des tarifs va donc augmenter à partir du 1er novembre, mais quelques services, comme les boites postales ou l’envoi d’enveloppes simples au fenua ne subiront pas de hausse. La grille va être au passage simplifiée. Des décisions qui s’inscrivent dans une stratégie plus large pour Fare Rata. La direction explique qu’elle travaille depuis deux ans sur des grands projets qui lui permettent de se « réinventer » et de réduire doucement les déficits. Il s’agit de mieux utiliser ses 80 agences, dont la moitié sont situées dans les archipels éloignés, pour faire du service de proximité. Il s’agit aussi de mieux utiliser le numérique, un axe de développement incontournable.

Une application « bureau de poste »

Il est question notamment des lettres recommandées électroniques, et d’affranchissement en ligne. Un service qui est testé depuis lundi sur le nouveau site fenuamarket.pf mais disponible seulement pour les commerçants. Il devrait toutefois être étendu à l’ensemble de la population avant la fin de l’année. Autre projet bien pratique qui devrait lui aussi sortir avant la fin de l’année, celui de l’application « bureau de poste ». Les usagers pourront ainsi accéder, en un clic, à « tout un tas de services » explique Bruno Arbonel, directeur général de Fare Rata. Les abonnés pourront procéder à divers paiements (boite postale, frais de douanes d’un colis faisant l’objet d’une taxation) et disposeront aussi d’informations sur les avis et les courriers recommandés. Au-delà de l’accès aux services postaux, il est question de rendre accessibles tous les services de Fare Rata, ainsi que les services télécom de Vini ou financiers de Marara Paiement.

Référencer les adresses géographiques

Fare Rata travaille aussi sur un projet de « référentiel postal numérique » pour répondre à la grande problématique des adresses géographiques qui doivent permettre d’identifier les gens et leurs positions. L’objectif ambitieux, à terme, serait de pouvoir assurer les livraisons postales à domicile. Une étude d’opportunité a été faite et les travaux devraient démarrer véritablement en début 2024. « Un travail consensuel » selon le directeur général, et qui doit s’opérer avec le Pays, le Haut-commissariat et bien sûr les communes. Niveau logistique, du changement également avec une « modernisation des systèmes d’information » qui va permettre aux guichetiers d’avoir plus de temps pour leurs clients et d’être plus productifs.

La philatélie, « une valeur refuge »

De la modernité donc, mais Fare Rata tient tout de même à conserver la place historique de la philatélie, « une valeur refuge » selon Bruno Arbonel. « En matière de philatélie, la Polynésie est une très grande référence, assure le directeur général de Fare rata. Les timbres racontent l’histoire de la Polynésie française au travers des personnages célèbres, au travers des objets iconiques, d’événements historiques ou encore de la faune et la flore endémique. »

La philatélie traditionnelle évolue elle aussi et de nombreuses innovations se font dans le monde avec l’avènement des premiers timbres NFT. Des timbres numériques qui seront certainement visibles lors du salon philatélique d’automne prévu début novembre à Paris. Un rendez-vous d’envergure internationale qui va rassembler tous les opérateurs postaux, et dont la Polynésie sera l’invité d’honneur. Un art qu’il faut quand même, selon le directeur général « un peu dépoussiérer et remoderniser ».