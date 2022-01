Baccalauréat : les épreuves de spécialité reportées à mai

Dans la lignée du report des épreuves en métropole, la ministre de l’Éducation et le vice-recteur ont annoncé le report des épreuves écrites de spécialités, prévues en mars, aux mercredi 4 et jeudi 5 mai 2022.

Le ministère de l’Éducation nationale avait annoncé ce report la semaine dernière suite à une mobilisation inédite de syndicats et de parents d’élèves. Ils expliquaient que la multiplication et la lourdeur des protocoles sanitaires à l’école mis en place en métropole face à la vague Omicron n’avaient pas permis de préparer convenablement les élèves. Ces épreuves écrites concernent les deux « spécialités » choisies par chaque lycéen en Terminale depuis la réforme du baccalauréat, et pèsent pour 32% de la note finale. Annulées en 2020, elles avaient été remplacées par le contrôle continu en 2020. Il s’agit donc de la première édition de ces épreuves.

Si la Polynésie se coordonne avec le national sur le calendrier du bac, ces épreuves devaient normalement se tenir une semaine plus tôt qu’en métropole, au début du mois de mars. La ministre de l’Education Christelle Lehartel et le vice-recteur Philippe Lacombe ont conservé ce décalage, en fixant leur organisation aux mercredi 4 et jeudi 5 mai. « Elles se dérouleront conformément au programme d’examen prévu pour mars, précise le gouvernement. Les évaluations des compétences expérimentales (ECE), les épreuves orales et pratiques interviendront dans les jours suivants ». Autre précision du ministère de l’Éducation : les sujets seront « aménagés » afin de garantir un choix aux candidats et les deux jours précédant les épreuves seront consacrés aux révisions des examens dans tous les lycées. Le report de ces épreuves écrites de spécialité n’induit en revanche pas de modification sur les autres dates du calendrier du bac, et notamment l’épreuve de philosophie, prévue pour le 8 juin et le grand oral des 13 et 20 juin 2022.