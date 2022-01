Inondations, cyclones, intrusions… Les directeurs d’école se forment à la gestion de crise

Une vingtaine de cadres de l’éducation primaire et secondaire sont formés depuis ce matin à la prévention et à la gestion de crise. Incendie, tsunami ou cyclone mais aussi intrusion de personnes violentes sont des événements auxquels ils doivent être préparés.

Retour sur les bancs de l’école pour une vingtaine de chefs d’établissement, conseillers pédagogiques des premier et second degrés mais aussi quelques élus des îles Australes. Tous participent depuis ce lundi matin à la DGEE à une formation « prévention et à la gestion des situations de crise ». Une formation dispensée par la « mission de prévention des violences en milieu scolaire » , avec différents intervenants, envoyés par la protection civile (risques majeurs naturels et non naturels), la gendarmerie (méthode d’aide à la décision) ou le RSMA (exercices de cohésion).

Les risques principaux auxquels ils doivent être préparés sont bien sûr les incendies, à propos desquels des exercices sont organisés tous les ans, et les risques climatiques de tsunami, cyclone et inondation… Mais aussi le risque d’intrusion. « Nous sommes épargnés par les attentats, pas forcément par les intrusions de parents, de personnes extérieures, explique Christian Morhain inspecteur d’académie et coordinateur de la formation, parfois même avec des armes blanches, c’est déjà arrivé sans que les choses ne se terminent très mal. Il faut que notre personnel soit formé à ces différentes situations ».

Ce dispositif, inscrit dans le plan d’action du Conseil de prévention de la délinquance de la Polynésie française, est mis en œuvre depuis 2018 dans le cadre de la formation continue des personnels des 1er et 2nd degrés. Il s’ouvre également aux correspondants défense des municipalités concernées. L’objectif, d’après le ministère de l’Éducation, est de « développer et diffuser une culture professionnelle de la sécurité et de la mise en sureté », en harmonisant les protocoles d’urgence et les plans de prévention.