Bernard Lavilliers à To’ata : « Un spectacle où ça va chalouper »

Bernard Lavilliers débarque pour la première fois à Tahiti le 10 novembre prochain, rencontrer ses fans, invité par SA Productions. Son concert aux rythmes chaloupés va résolument ensoleiller le Fenua sur la scène To’ata, où il présentera notamment son dernier album Sous un soleil énorme.

C’est un homme engagé faisant virevolter les maux de notre société qui sera sur la scène de To’ata dans quelques semaines. Après 50 ans de carrière, 22 albums et 12 tours du monde, Bernard Lavilliers ne voulait pas passer à côté de Tahiti. « Je tenais absolument à venir ici. Car je suis allé un peu partout dans le monde sauf en Polynésie« , se réjouit l’artiste de 76 ans. « C’est quand même un mythe bien avant Gauguin. Le Pacifique sud, ça m’attire! Je ne suis jamais allé aussi loin et avec un décalage horaire aussi important avec la métropole. C’est une façon de me déplacer et de rencontrer des gens qui vont m’apprendre des choses ».

Sous un soleil énorme, un album « latin, poétique, cynique et ironique »

Bernard Lavilliers viendra envoûter le public polynésien avec des titres couleurs afro-cubaines, latines et américaines qui se rapprochent un peu des goûts des Tahitiens, sans doute, a-t-il laissé entendre. « Cela va être très chaleureux. C’est assez dansant ce que je vais faire« , annonce-t-il. Ses tubes Idées noires en duo avec Nicoletta, Noir et Blanc, On The Road Again, feront partie de son répertoire. Entouré de ses musiciens, le chanteur baroudeur prévoit aussi de jouer « beaucoup de reggae« , un style qu’il adore. « J’ai appris avec Bob Marley et Jimmy Cliff. Je sais que c’est une musique qui s’est répandue dans le monde entier« , confie l’artiste. « C’est un spectacle où ça va chalouper« . L’occasion pour le public polynésien de découvrir par ailleurs son dernier album studio, le 23e, Sous un soleil énorme, sur lequel il collabore avec le groupe Terrenoire, reprend un titre du Brésilien Seu Jorge, et chante avec Eric Cantona, Izia et Gaétan Roussel. Un album latin, poétique, cynique et ironique.

« Je suis un grand improvisateur »

Ce voyage viendra peut-être compléter le répertoire du chanteur altermondialiste qui défend le métissage de la chanson française. Ses inspirations, Bernard Lavilliers les trouve lors de ses nombreux voyages. « Je suis parti en Argentine, un pays que je ne connaissais pas. Je suis resté quatre mois dans la très grande ville de Buenos Aires où il y a de gros problèmes économiques, comme dans toute l’Amérique latine. L’Argentine, c’est très poétique et très violent sur le plan politique. C’est à partir de là, que j’ai commencé à travailler sur mes chansons. »

Pour ce concert à Tahiti organisé par SA Productions, le poète ne s’interdit rien. Il sera peut-être question de faire quelques surprises aux spectateurs. « Je suis un grand improvisateur. Donc peut-être que j’inviterai une personne à jouer quelque chose sur scène« , glisse-t-il.

Après un an de tournée, la dernière représentation aura lieu à Paris, le 7 janvier. Bernard Lavilliers planche déjà sur son prochain album « symphonique » qui se fera en France. « Je vais travailler avec des musiciens classiques. Je fais ça de temps en temps car j’aime ce genre de musique. »

Les billets sont disponibles sur ticketpacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti, et à Radio1/TiareFM à Fare Ute.