Covid : pas encore de vague, mais davantage de risque

La reprise épidémique internationale et les nombreux passages de paquebots cette saison doivent appeler à la vigilance sur le front du Covid, a expliqué ce jeudi le ministre de la Santé Jacques Raynal.

Comme un air de déjà vu ce jeudi : les responsables du ministère et de la direction de la Santé, ceux de l’Arass et de la cellule Covid étaient réunis à la présidence pour appeler à la vigilance. La situation épidémique du fenua est « très calme », aucune hospitalisation Covid n’est enregistrée, encore moins de décès, et pourtant… Pour Jacques Raynal, la reprise de la pandémie dans plusieurs pays du monde, en Europe notamment, qui doit « alerter ». D’autant que la Polynésie est très fréquentée, ces temps ci, par les touristes arrivés par avion ou à bord des grands paquebots. Comme l’a encore montré le récent passage du Majestic Princess et de sa grosse centaine de cas positifs, les croisières peuvent encore constituer des foyers de contamination importants. Les protocoles Covid présentés par chaque compagnie et validés systématiquement par les autorités sont là pour limiter les transmissions lors des escales. Le Pays promet une vigilance accrue et prévient que les sorties de passagers pourraient être retardées lors des prochains débarquements.

Reste que « sur l’ensemble du territoire, le risque de reprise épidémique se renforce, en lien avec l’augmentation des cas chez les personnes en provenance des pays actuellement en recrudescence », comme le résume le Ministre de la santé. Il précise que « les conséquences éventuelles » d’une nouvelle vague, après les quatre précédentes, « promettent d’être moindres ». Les autorités sanitaires rappellent toutefois que la vaccination Covid est toujours possible, gratuite, et même recommandée, six mois après la dernière dose injectée, notamment pour les personnes âgées ou vulnérables. « Le nombre de rappels vaccinaux effectués aujourd’hui est trop faible » estime le gouvernement qui met notamment en avant le vaccin Comirnaty Bivalent, « booster » du sérum de Pfizer plus adapté au variant Omicron, toujours majoritaire. Un vaccinodrome est organisé sous le chapiteau de la Présidence le samedi 5 novembre prochain, de 8 heures à 15 heures, en vue de relancer les campagnes de rappels vaccinaux, a annoncé Daniel Ponia.

Avec communiqué.